Top de las motos más vendidas en Colombia en el primer semestre de 2026

Cada vez es más común ver las calles colombianas copadas por motocicletas y el informe más reciente de la ANDI y Fenalco así lo demuestra, especificando las marcas más vendidas con base en las matrículas registradas por las autoridades.

Boom de motocicletas en Colombia: este es el aumento que registra el país este 2026

En el primer puesto del ranking se consolida la marca Bajaj; esta compañía es la que más motos ha registrado a lo largo de este año en Colombia, con más de 114.600 unidades matriculadas, acaparando un poco más del 17 % de ventas del mercado.

Este mercado alcanzó en julio su pico del año con 131.936 motocicletas matriculadas, con un segmento estrella que lidera las ventas. Se trata del de las motos de bajo cilindraje (101 cc a 125 cc), acumulando cerca del 47 % de las preferencias nacionales.

Las 3 marcas líderes en ventas

Bajaj: Lidera el mercado nacional con una participación cercana al 17,4 % de los registros totales. Suzuki: Consolida el segundo lugar gracias a la alta demanda de sus modelos de trabajo y movilidad urbana. Honda: Completa el podio de las marcas más matriculadas en el país.

Esto, con base en el acumulado total de las marcas, ya que el consolidado demuestra que las referencias más vendidas son las siguientes:

AKT AK125NKD: Mantiene su posición como la motocicleta más vendida de Colombia, liderando por volumen gracias a su precio accesible y costo de mantenimiento.

Mantiene su posición como la motocicleta más vendida de Colombia, liderando por volumen gracias a su precio accesible y costo de mantenimiento. Bajaj CT100 (ES / KS Spoke): La línea preferida para el trabajo y transporte de trabajo diario.

La línea preferida para el trabajo y transporte de trabajo diario. Yamaha NMAX 155 (GPD155-A): Se mantiene como el scooter preferido en el segmento urbano/premium de media cilindrada.

Se mantiene como el scooter preferido en el segmento urbano/premium de media cilindrada. Suzuki DR150 (ABS): Encabeza las matrículas dentro del segmento dual/on-off road.

Priman las motocicletas que destacan por su economía y facilidad de mantenimiento para el uso diario. Foto: Bajaj - API y AKT - API

Los reportes demuestran que, durante el primer semestre de 2026, esta industria creció en un 33,7 %, en comparación con el mismo periodo en 2025. De esta forma, se sigue consolidando la motocicleta como el gran medio de transporte en el país.

La economía y facilidad que brinda en el tránsito permite que los cafeteros opten por esta tecnología para hacerse a un vehículo.

Ahora bien, las modalidades informales de trabajo también han impulsado esta industria. Modelos como la Boxer CT100 y la Boxer CT125 se consolidaron como algunas de las referencias más vendidas y estas son algunas de las preferidas por los trabajadores de plataformas, ya que se acomodan perfectamente a las necesidades laborales que pueden llegar a buscar los trabajadores.

Estas dos referencias fueron clave para que la familia Boxer superara las 63.000 motocicletas comercializadas durante el primer semestre. Bajaj se apoya en la planta de ensamblaje de Grupo UMA, distribuidor de la marca en el país cafetero. En cuanto a su producción base, se concentra en India.

Uber invierte en Galgo y así impulsa la financiación de motos en América Latina