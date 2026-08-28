¿Qué son los CALE? El sistema que suspendió MinTransporte y encarecería la licencia de conducción a más de $2 millones

Este jueves, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, anunció a la ciudadanía la suspensión de los CALE, un nuevo trámite que, según la jefa de cartera, encarecería la expedición de la licencia de conducción hasta $800.000.

MinTransporte suspende entrada en operación de los CALE, tras denuncias de SEMANA sobre presuntas irregularidades en la contratación

¿Qué son los CALE?

Los CALE son los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación que buscaban poner a prueba a los conductores que necesitaban expedir o renovar su licencia de conducción, obligando así a los ciudadanos a someterse a un nuevo procedimiento para recibir su documento.

Este nuevo requisito fue gestionado en los últimos días del gobierno Petro y, posteriormente, fue frenado por la actual ministra de Transporte, Elsa Noguera, quien aseguró que tomó la decisión en pro de proteger el bolsillo de los colombianos.

“No vamos a permitir que una licencia que hoy cuesta cerca de 1,4 millones de pesos pase a costar 2 millones. Por eso suspendimos la entrada en operación de los CALE, que se encargarían de verificar que quienes realizan un curso de conducción realmente sepan conducir”, declaró la ministra.

Y es que en la actualidad, las autoridades verifican esta aptitud por parte de los ciudadanos gracias a las escuelas de conducción, quienes corroboran que el ciudadano realmente haya asistido a las clases y las haya aprobado, revisando así sus saberes al volante.

De tal forma que los CALE tendrían la función de corroborar lo dicho por las escuelas de conducción. De acuerdo con lo anunciado por el ministerio, este sistema no tendría otra función.

Ahora bien, la suspensión de la entrada en operación de este sistema no significa per se que se vaya a cancelar. La ministra anunció una serie de revisiones, entre las que destacan la capacidad de los centros, la legalidad del contrato con la UNAD y su eficiencia en materia de seguridad vial.

MinTransporte suspende entrada en operación de los CALE. Foto: SEMANA

La circular externa emitida por el MinTransporte especifica que, inicialmente, la entrada en vigencia de los CALE fue suspendida por 3 meses. Se espera que en los próximos días el Gobierno nacional anuncie el destino definitivo de este sistema que, según el Gobierno, afectaría el bolsillo de los colombianos, haciéndolos pagar más en su licencia de conducción.

Así, se sumaría un nuevo reto para el país en esta competencia, cuya agencia nacional recién nombra una nueva directora. Los accidentes vehiculares no han disminuido en las carreteras colombianas en los últimos años, por lo que la nueva administración deberá prestar atención a esta problemática.