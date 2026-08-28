Política

MinTransporte suspende entrada en operación de los CALE, tras denuncias de SEMANA sobre presuntas irregularidades en la contratación

Existe una denuncia penal contra la exministra y la exviceministra de Transporte por presuntamente alterar las reglas del proceso y favorecer contractualmente a la Unad.

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Redacción Semana
28 de agosto de 2026 a las 5:51 p. m.
MinTransporte suspende entrada en operación de los CALE.
MinTransporte suspende entrada en operación de los CALE. Foto: SEMANA

Elsa Noguera, ministra de Transporte, anunció que suspenderá la entrada en vigencia de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), instituciones que iban a aplicar nuevos exámenes teóricos y prácticos para obtener o recategorizar las licencias de conducción en Colombia.

“No vamos a permitir que una licencia que hoy cuesta cerca de 1,4 millones de pesos pase a costar más de 2 millones. Por eso suspendimos la entrada en operación de los CALE”, manifestó la ministra en un video publicado en redes sociales.

De acuerdo con Noguera, van a cumplir la Ley 2251 de 2022, “pero revisaremos la capacidad de los centros, la legalidad del contrato a 20 años con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) y definiremos si este incremento en los costos de las licencias en 800.000 pesos realmente ayuda a mejorar la seguridad vial”.

“Queremos mejores conductores y menos siniestros, pero cobrando lo justo y protegiendo el bolsillo de la gente”, concluyó la jefa de la cartera de Transporte.

El anuncio se produce después de que SEMANA revelara que el proceso acumula quejas disciplinarias y una denuncia penal contra la exministra María Fernanda Rojas y la exviceministra Lina Huari por presuntas irregularidades en la contratación de la Unad por 20 años.

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La exministra y exviceministra de Transporte fueron denunciadas. Foto: SEMANA

Según una proyección de la Universidad Surcolombiana, la operación podría mover más de 20 billones de pesos entre 2026 y 2045.

Los denunciantes pidieron investigar una presunta alteración de las reglas, falsa motivación, desviación de poder y favorecimiento contractual indebido.

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Millonaria contrarreloj del Gobierno Petro: exvice de Transporte está en la mira por presuntas irregularidades en una operación que movería 20 billones de pesos

El pleito radica en que, pese a que cinco universidades públicas recibieron concepto favorable, la Unad fue la única contratada y las demás permanecieron por fuera cuando el modelo quedó listo para comenzar.

SEMANA también conoció que, entre el 25 de julio y el 4 de agosto, MinTransporte pasó de no tener ningún CALE habilitado o registrado en el RUNT a anunciar 32 centros de la Unad y fijar la exigibilidad del examen teórico.

Un día después, cuando no se podía hacer nada, la entonces ministra Rojas ordenó garantizar la pluralidad y evitar que el sistema derivara en una exclusividad o un monopolio de hecho.