MinTransporte suspende entrada en operación de los CALE, tras denuncias de SEMANA sobre presuntas irregularidades en la contratación

Elsa Noguera, ministra de Transporte, anunció que suspenderá la entrada en vigencia de los Centros de Apoyo Logístico de Evaluación (CALE), instituciones que iban a aplicar nuevos exámenes teóricos y prácticos para obtener o recategorizar las licencias de conducción en Colombia.

“No vamos a permitir que una licencia que hoy cuesta cerca de 1,4 millones de pesos pase a costar más de 2 millones. Por eso suspendimos la entrada en operación de los CALE”, manifestó la ministra en un video publicado en redes sociales.

El Ministerio de Transporte suspende la entrada en operación de los CALE para revisar su estructura, legalidad y costos.



La licencia podría pasar de $1,4 millones a $2,2 millones.



La ley se cumple, pero también protegemos el bolsillo de los colombianos. pic.twitter.com/w4G8AcwK2t — MinTransporte (@MinTransporteCo) August 28, 2026

De acuerdo con Noguera, van a cumplir la Ley 2251 de 2022, “pero revisaremos la capacidad de los centros, la legalidad del contrato a 20 años con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad) y definiremos si este incremento en los costos de las licencias en 800.000 pesos realmente ayuda a mejorar la seguridad vial”.

“Queremos mejores conductores y menos siniestros, pero cobrando lo justo y protegiendo el bolsillo de la gente”, concluyó la jefa de la cartera de Transporte.

El anuncio se produce después de que SEMANA revelara que el proceso acumula quejas disciplinarias y una denuncia penal contra la exministra María Fernanda Rojas y la exviceministra Lina Huari por presuntas irregularidades en la contratación de la Unad por 20 años.

La exministra y exviceministra de Transporte fueron denunciadas. Foto: SEMANA

Según una proyección de la Universidad Surcolombiana, la operación podría mover más de 20 billones de pesos entre 2026 y 2045.

Los denunciantes pidieron investigar una presunta alteración de las reglas, falsa motivación, desviación de poder y favorecimiento contractual indebido.

Millonaria contrarreloj del Gobierno Petro: exvice de Transporte está en la mira por presuntas irregularidades en una operación que movería 20 billones de pesos

El pleito radica en que, pese a que cinco universidades públicas recibieron concepto favorable, la Unad fue la única contratada y las demás permanecieron por fuera cuando el modelo quedó listo para comenzar.

SEMANA también conoció que, entre el 25 de julio y el 4 de agosto, MinTransporte pasó de no tener ningún CALE habilitado o registrado en el RUNT a anunciar 32 centros de la Unad y fijar la exigibilidad del examen teórico.

Un día después, cuando no se podía hacer nada, la entonces ministra Rojas ordenó garantizar la pluralidad y evitar que el sistema derivara en una exclusividad o un monopolio de hecho.