Movilidad y seguridad: así hay que actuar cuando hay heridos en un accidente de tránsito

Los siniestros viales en Colombia ocurren por distintos factores, ya sean por condiciones climáticas, errores humanos como distracciones o exceso de velocidad e incluso por razones mecánicas.

Así debe actuar si su vehículo comienza a incendiarse: las claves para evitar una tragedia

De acuerdo con cifras de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), con corte hasta el mes de abril, un total de 3.019 personas en el país ha fallecido a causa de un accidente vial, derivando en un incremento del 19,4 % en comparación con lo visto durante el mismo periodo del 2025.

Y es que estar presente en un siniestro vial se convierte en una triste constante, ya que en cualquier momento una persona puede ser parte de un hecho como estos.

Es por ello que hay que conocer las maneras en las que se debe actuar para ayudar a los ciudadanos que fueron víctimas de una situación como esta y brindarles primeros auxilios de la manera más adecuada y efectiva.

¿Qué acciones se deben tomar para ayudar a un herido de accidente de tránsito?

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), si se lleva a cabo una intervención adecuada en primeros auxilios en el lugar del accidente, ayuda a prevenir hasta en un 4,5 % la ocurrencia de las muertes antes o durante el traslado de la víctima al hospital.

Esto ocurre, ya que el 75 % de las muertes se presentan en la primera hora luego del accidente y cada 10 minutos de retraso en la atención comienza a incrementar en un 6 % la probabilidad de obtener resultados negativos graves como discapacidades severas o fallecimientos.

Por lo tanto, es importante actuar lo más rápido posible para asegurar la seguridad de las personas involucradas en el accidente y minimizar los daños.

Es por ello que la ANSV y el Ministerio de Transporte han implementado el protocolo PAS, cuyas siglas indican Proteger, Avisar y Socorrer.

En el caso de Proteger, las entidades recomiendan ubicarse en un espacio seguro. En el caso de estar conduciendo un vehículo, lo ideal es estacionar este fuera de la calzada y encender las luces de emergencia.

El uso del chaleco reflectivo y la señalización del lugar ayudan a prevenir nuevos accidentes durante una emergencia. Foto: Getty Images

Adicionalmente, se aconseja portar el chaleco reflectivo en caso de disponer de este elemento en el kit de emergencias y ubicar señales de advertencia para delimitar la zona afectada. Esto ayudará a reducir las posibilidades de que se registre otro accidente.

Luego de realizar este paso, se sigue con Avisar, en donde se debe contactar con los organismos de socorro del país para solicitar ayuda lo más pronto posible.

En caso de que el accidente de tránsito se haya presentado en una ciudad, se tiene que marcar a la línea de emergencia local. Por otro lado, si el hecho se presentó en carretera, se tiene que comunicar por medio del numeral #767.

Cuando se concrete la comunicación con las entidades de socorro, se tendrá que brindar el mayor detalle posible sobre el incidente, indicando la ubicación o referencias que ayuden a facilitar la llegada de los operadores encargados.

Brindar una primera respuesta adecuada puede ser clave mientras llegan los organismos de emergencia. Foto: Getty Images

El último paso es Socorrer, en donde hay que acercarse a la víctima y, en caso de tener conocimientos en primeros auxilios, se ofrece ayuda inicial acorde a la capacidad.

Lo ideal es asegurarse de no realizar cualquier daño adicional y actuar con cuidado y calma para no empeorar la situación.