Desde hace años, las redes sociales son un espacio donde cientos de usuarios realizan retos virales. Existen varios que se hacen solo para brindar algo de entretenimiento.

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En años anteriores, se conocieron el “Bottle Flip Challenge” y el “Harlem Shake”. En un caso más actual, se encuentra el de “farmear aura”.

Hay retos en los que la diversión pasa a un segundo plano y la vida de las personas entra en riesgo.

Este es el caso de “Driving Wrong Way”, un desafío que se ha viralizado en Gran Bretaña e Irlanda y que ha comenzado a encender alertas por el riesgo que representa tanto para las personas que participan en este como para otros actores viales.

¿Qué significa el reto “Driving Wrong Way”?

“Driving Wrong Way” se traduce en español como “conducir en sentido contrario”; el reto consiste en transitar por el lado equivocado de la carretera mientras se graban los hechos.

Esto lo realizan principalmente jóvenes, que conducen a altas velocidades por las zonas prohibidas. Posteriormente, las personas involucradas comienzan a publicar lo ocurrido en TikTok y demás redes sociales, con el objetivo de ganar likes, reproducciones, comentarios y seguidores.

People can’t believe youngsters are stealing cars and driving them the wrong way down motorways for clout.



Well, here’s youngsters in a stolen car driving down the wrong way of the M50 🇮🇪

Gardai are afraid to give chase as they’ll lose their job and get a conviction.

Something… pic.twitter.com/AQ1qUCaRlS — TheLiberal.ie (@TheLiberal_ie) August 17, 2026

Este reto también deriva en otras acciones arriesgadas, entre ellas realizar maniobras para esquivar vehículos que están de frente o escapar de las autoridades.

Las consecuencias mortales del reto

Las preocupaciones por parte de usuarios ante este trend aumentaron durante los últimos días, luego de que se comenzaran a registrar varios siniestros viales con fatalidad en Reino Unido e Irlanda, los cuales están relacionados con conductores que iban en dirección contraria.

Los casos más recientes se vieron en la ciudad de Middlesbrough, en Inglaterra; en la carretera A66, se presentó un choque entre dos vehículos. Dentro de los coches se encontraban dos policías y cinco jóvenes, quienes lamentablemente fallecieron.

El accidente ocurrido en Middlesbrough forma parte de los siniestros mortales que han aumentado la preocupación por el reto “Driving Wrong Way”. Foto: PA Images via Getty Images

Los reportes de las autoridades indican que la razón del choque fue que el coche en el que se encontraban los jóvenes iba en sentido contrario.

Ante estos hechos, el ministro de Defensa británico, Luke Pollar, le hizo un llamado a las redes sociales para eliminar el contenido que muestre conducción peligrosa, sobre todo la de los vehículos que circulan por el lado equivocado de la carretera.

“Hay mucho contenido en línea, en las plataformas de redes sociales, de personas que celebran la conducción peligrosa, que celebran conducir de forma inapropiada en nuestras carreteras, por el lado equivocado de la carretera, comportándose increíblemente mal”, comentó Pollard a la BBC.