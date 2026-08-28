Cuidado si busca carro: circula un portal falso de remates que suplanta a la DIAN; pone en riesgo sus datos y dinero

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional (DIAN) emitió una alerta a la ciudadanía del país, luego de que en redes sociales como Facebook y WhatsApp comenzara a circular una cantidad de publicaciones y mensajes en donde se promocionaban supuestos remates de vehículos.

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En palabras de la entidad, las personas involucradas en estos hechos estarían haciendo uso indebido y no autorizado del nombre de la DIAN para compartir imágenes y elementos institucionales, trayendo así más credibilidad a las subastas de automóviles.

¿Qué casos presentó la DIAN?

Una de las alertas que registró el organismo se presentó en la Direccional Seccional de Aduanas Cúcuta, en donde se llevaban a cabo publicaciones que empleaban fotografías de instalaciones de la DIAN, así como eventos académicos que habían sido desarrollados con universidades y material institucional.

Cada uno de estos contenidos remitía a un número de WhatsApp que estaba asociado al perfil conocido como “Remate Automotores”, en donde se ofrecían vehículos que en realidad formaban parte de falsos procesos de remate.

Los estafadores emplean fotografías, logotipos y material institucional de la DIAN para dar apariencia de legitimidad a falsas ofertas de vehículos. Foto: 123RF

De acuerdo a la información que fue recolectada por la entidad, la persona que se encarga de responder las comunicaciones se identifica como un supuesto asesor de venta de la DIAN, en donde afirma encontrarse ubicado en una de las oficinas de la compañía.

Es ante estos hechos que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ha comenzado a recopilar pruebas del ofrecimiento y capturas de pantalla de los diálogos, además de archivos de audios y otros elementos para poder documentar los hechos y compartírselos a las autoridades competentes.

Por otro lado, la entidad identificó recientemente un sitio web fraudulento que suplanta la identidad de la DIAN para poder promocionar supuestos remates virtuales de bienes por medio de la dirección https://dian-gov.click/.

La entidad aclara que este portal no forma parte de los canales oficiales que tiene la DIAN y que fue diseñado para aparentar legitimidad cuando en realidad no lo es.

¿Cómo se manejan las subastas y remates virtuales?

La DIAN aclara que las subastas de mercancías aprehendidas son hechas por medio de la plataforma virtual El Martillo, la cual se encarga de coordinar sus acciones con el Banco Popular. Allá, las personas interesadas tienen que inscribirse de manera previa para poder participar.

La entidad recomienda no entregar dinero, documentos o datos personales sin verificar previamente la autenticidad de la información. Foto: El País

Adicionalmente, el único portal oficial de remates virtuales se encuentra disponible por medio de la siguiente página: https://www.dian.gov.co/Transaccional/Remate-virtual-de-bienes/Paginas/Remate-virtual.aspx

“La entidad pide a la ciudadanía verificar la información relacionada con remates, subastas y demás trámites a través de sus canales oficiales, no entregar datos personales, dinero o documentación a terceros y reportar cualquier situación sospechosa”, comenta.