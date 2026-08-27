¿Por qué el volante tiembla al frenar? La respuesta que los expertos dicen que debes conocer

Al momento de estar manejando un carro, existe la posibilidad de que el usuario pueda sentir una vibración en su volante. Asimismo, esta situación podría presentarse si el conductor presiona el pedal del freno.

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La mayoría de los vehículos modernos tiene a su disposición una dirección hidráulica, lo que permite tener una conducción mucho más suave y que reduce el esfuerzo de realizar una maniobra. Esto permite que cualquier vibración que se sienta en el volante sea eliminada.

Sin embargo, en caso de que aparezcan movimientos o vibraciones inusuales en el volante, es necesario revisar el estado del coche, ya que estas pueden estar indicando alguna anomalía en el motor.

¿Por cuáles razones puede haber una vibración en el volante del carro?

Hay distintas razones por las que un volante del vehículo vibra, aunque lo más recomendado por expertos es dirigirse a un taller mecánico lo más pronto posible para examinar todos los sistemas del carro.

Una de las razones por las que puede haber una vibración en las llantas es debido a la presión incorrecta de las llantas.

Según Firestone México, los neumáticos son el punto de conexión entre el vehículo y el asfalto, por lo que si se encuentran desinflados, presentan un pinchazo o tienen la presión incorrecta, puede conllevar vibraciones o movimientos involuntarios del volante.

Una vibración inusual en el volante puede estar relacionada con diferentes componentes del vehículo. Foto: Getty Images

Durante esos casos, lo ideal es estar revisando el estado de las llantas y verificar que permanezcan infladas con los niveles de aire que son recomendados por el fabricante.

Otra razón por la que puede haber vibraciones es el desgaste en el sistema de frenos, los cuales con el tiempo comienzan a sufrir desgaste por la fricción, por lo que es vital cambiar las partes dañadas.

Si la vibración del volante se siente cuando el conductor pisa el freno, lo más probable es que los discos o las pastillas de freno se encuentren desgastados, por lo que no queda más opción que revisar.

Las condiciones de las llantas, los frenos y la suspensión pueden influir en el comportamiento del volante. Foto: Getty Images/Westend61

Las fallas en el eje de transmisión son otro indicador de que exista alguna vibración en el volante, ya que esta es la pieza que conecta el motor con las llantas del vehículo para poder permitir su movimiento.

Si el coche presenta un temblor cuando está en movimiento o en reposo, puede ser que el problema derive del eje de transmisión.

Finalmente, los componentes de una suspensión son una señal de que el vehículo está presentando dificultades, ya que influye en la alineación de las ruedas y provoca un desbalance.