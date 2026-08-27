Mánager de Lina Tejeiro, entre lágrimas, habló de su lucha contra el cáncer y expuso decisión: “Tendrías que estar en mi piel”

Claudia Serrato, reconocida figura en el mundo del entretenimiento colombiano y mánager de Lina Tejeiro, ha sido foco de reacciones en redes sociales tras revelar un diagnóstico de cáncer de seno.

A un mes de ser diagnosticada con enfermedad mortal, falleció famosa actriz de telenovelas; tomó decisión importante antes de morir

La representante de talentos compartió, recientemente, un post que movió fibras en más de uno, ya que habló de una decisión que tomó y que significa mucho para ella. Según mencionó, se rapará la cabeza y le dirá adiós a su pelo en las siguientes semanas.

En el clip, Serrato se mostró vulnerable y afectada, evidenciando las emociones que la invaden en este momento. Dijo que, aunque sabe que el cabello volverá a crecer, fue una decisión difícil de tomar.

“´Clau…, el pelo vuelve a salir. No pasa nada. Enfócate en tu salud’. Sí. Tienes razón. Pero tendrías que estar en mi piel para entender que no se trata solamente de vanidad. Hoy hago un duelo sentido a mi pelo y me preparo con amor para pronto recibir esa nueva versión de mí”, se escucha en el video.

Ante los comentarios que solía recibir, mencionó una reflexión sobre el camino que venía y le transformaría su realidad.

“No se trata solamente de vanidad; el pelo, las cejas, las pestañas también son identidad, son feminidad (...) Lloro porque sé que me va a costar verme al espejo y reconocerme. Cuando pierda mi pelo, no voy a ver solamente a Claudia la batalladora, también voy a ver a la Claudia a la que hace cinco meses le diagnosticaron cáncer de seno y, por un tiempo, esa imagen me va a recordar mi realidad, pero sé también que voy a volver a encontrarme”, aseguró.

Serrato apuntó que no es verdadera la foto con inteligencia artificial que ubicó en su post, desmintiendo a páginas que afirmaban que se había rapado. La mánager enfatizó que era solo un aviso de lo que ocurriría pronto y que el clip era de semanas atrás.