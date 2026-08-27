Mánager de Lina Tejeiro, entre lágrimas, habló de su lucha contra el cáncer y expuso decisión: “Tendrías que estar en mi piel”

Claudia Serrato, reconocida figura en el mundo del entretenimiento colombiano y mánager de Lina Tejeiro, ha sido foco de reacciones en redes sociales tras revelar un diagnóstico de cáncer de seno.
La representante de talentos compartió, recientemente, un post que movió fibras en más de uno, ya que habló de una decisión que tomó y que significa mucho para ella. Según mencionó, se rapará la cabeza y le dirá adiós a su pelo en las siguientes semanas.
En el clip, Serrato se mostró vulnerable y afectada, evidenciando las emociones que la invaden en este momento. Dijo que, aunque sabe que el cabello volverá a crecer, fue una decisión difícil de tomar.
“´Clau…, el pelo vuelve a salir. No pasa nada. Enfócate en tu salud’. Sí. Tienes razón. Pero tendrías que estar en mi piel para entender que no se trata solamente de vanidad. Hoy hago un duelo sentido a mi pelo y me preparo con amor para pronto recibir esa nueva versión de mí”, se escucha en el video.
Ante los comentarios que solía recibir, mencionó una reflexión sobre el camino que venía y le transformaría su realidad.
“No se trata solamente de vanidad; el pelo, las cejas, las pestañas también son identidad, son feminidad (...) Lloro porque sé que me va a costar verme al espejo y reconocerme. Cuando pierda mi pelo, no voy a ver solamente a Claudia la batalladora, también voy a ver a la Claudia a la que hace cinco meses le diagnosticaron cáncer de seno y, por un tiempo, esa imagen me va a recordar mi realidad, pero sé también que voy a volver a encontrarme”, aseguró.
Serrato apuntó que no es verdadera la foto con inteligencia artificial que ubicó en su post, desmintiendo a páginas que afirmaban que se había rapado. La mánager enfatizó que era solo un aviso de lo que ocurriría pronto y que el clip era de semanas atrás.