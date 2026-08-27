José Gaviria lanza ácida crítica al gabinete alterno que presentaron Petro y Cepeda: “Lógica perdedora de malos perdedores”

El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda, dos de las principales figuras del Pacto Histórico, quedaron en el centro de las críticas luego de presentar el denominado “gabinete por la vida”. La iniciativa fue planteada como una estructura de oposición al gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

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El equipo está integrado por varios exfuncionarios que hicieron parte de la anterior administración. Según lo expuesto por sus promotores, sus integrantes tendrán la misión de hacer seguimiento y ejercer control político sobre las decisiones y actuaciones del actual Gobierno durante los próximos cuatro años.

Esta decisión desató controversia en distintos sectores del país, incluidas algunas figuras de la farándula nacional. Uno de los que se pronunció fue José Gaviria, quien ha plasmado su desacuerdo con el Pacto Histórico y Gustavo Petro en distintas ocasiones.

El productor no dudó en usar su cuenta de X para referirse a este tema y cuestionó las acciones del exmandatario. En su publicación, afirmó que estas iniciativas no venían al caso y las presentó como una medida posiblemente innecesaria.

“Los que no clasificaron al certamen organizando un torneo alterno. Los que perdieron el año se inventan notas y sistemas alternativos. Los que no obtuvieron medalla se premian con poemas y adulaciones”, escribió en la publicación, con un fuerte mensaje dirigido a la oposición al Gobierno de De La Espriella.

“Lógica perdedora de malos perdedores…”, agregó, al exponer su postura sobre el tema político que ha generado comentarios en el país.

Cabe señalar que José Gaviria se ha pronunciado sobre diversos asuntos políticos en Colombia y ha reflejado su apoyo al gabinete actual que trabaja de la mano del presidente. En distintos momentos ha dejado claro su respaldo al Gobierno y sus críticas a Petro y Cepeda.