Advierten en vivo que es “peligroso” el gabinete alterno que presentaron Petro y Cepeda: “Entre lo gracioso y lo preocupante”

El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda sorprendieron en las últimas horas al presentar el llamado gabinete alterno, con el que le harán vigilancia y oposición al presidente Abelardo De La Espriella y su gobierno.
Esta idea ha desatado toda una polémica en el país, teniendo en cuenta que desde el Pacto Histórico se ha insistido en que es ilegítimo el Ejecutivo del jefe de Estado. No obstante, también les han llovido fuertes críticas en su contra.
Carol Borda, representante a la Cámara por el partido de Salvación Nacional, habló de este tema en El Debate de SEMANA y lanzó una advertencia por el supuesto “peligro” que representa este gabinete.
“La incoherencia de llamarse un ‘gabiente por la vida’, cuando muchos de ellos están a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. (...) Pero creo que también es importante mencionar que el país está sorprendido porque ni Juan Guadió se atrevió a tanto”, señaló.
La congresista recordó que el líder político venezolano nunca consiguió nombrar un “gabinete imaginario” y cuestionó que si durante los 4 años de Petro en el gobierno no hicieron “nada”, ahora será casi que imposible.
Asimismo, criticó que en su momento desde el Pacto Histórico se utilizó a Francia Márquez y a Aida Quilcué para las campañas presidenciales, pero en estos momentos las desconocen por completo.
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