Embajador de Colombia en Venezuela, Jorge Jaller, contó cómo manejarán la inseguridad que hay en la frontera: “No ocultar la realidad”

Hay gran hermetismo sobre cómo será la relación entre Colombia y Venezuela tras la llegada a la Presidencia de Abelardo De La Espriella, que siempre ha cuestionado al régimen que en estos momentos está encabezado por Delcy Rodríguez tras la caída de Nicolás Maduro.

Uno de los temas principales será el manejo que se le dará a la frontera, especialmente en lo relacionado con la criminalidad que afecta a los dos países.

Jorge Jaller, embajador de Colombia en Venezuela, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y dio algunas luces sobre cómo se abordará esta situación.

Jorge Jaller Jaramillo, embajador designado de Colombia en Venezuela. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El funcionario dejó claro que no hay que “ocultar la realidad” que allí se vive, ya que son varios los delitos que se cometen en esta zona, que además cuenta con presencia de grupos armados.

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“Estamos recibiendo una situación difícil de país. La inseguridad no solo es en la frontera, también es en las calles de Bogotá, en el campo colombiano. Es una tristeza ver la extorsión como está”, dijo.

Pese a esto, Jaller destacó que hoy en día hay una gran ventaja: “La convicción de un ser humano como Abelardo de trabajar 24/7 por devolverle la seguridad a nuestro país”.

El embajador afirmó que el jefe de Estado tiene este tema como prioridad y, por lo mismo, intenta encabezar siempre esta política y estar al tanto de ella a cada minuto.

Frontera entre Colombia y Venezuela. Foto: Migración Colombia

Además, resaltó al ministro de Defensa, Jorge Mora. “Él es de la frontera, es de Norte de Santander y eso nos va a dar una ventaja estratégica para tratar de mejorar esa situación”, expresó.

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En ese sentido, insistió en que una de las convicciones que tiene actualmente el Gobierno es generar siempre las mejores condiciones para los ciudadanos, lo que empieza por garantizar una buena seguridad.

“Sin seguridad no hay negocios, no solamente en la frontera, sino en ninguna parte. La seguridad tiene que ser física, jurídica y tener la tranquilidad de que nunca se va a estar en este tipo de situaciones”, añadió.

Por otra parte, el embajador reiteró la necesidad de que exista un trabajo conjunto con las autoridades venezolanas para, de esta forma, obtener los mejores resultados para los dos países.

Por lo mismo, habló de “unidad” y de la importancia de mantener una frontera abierta para beneficio de ambas naciones. “Démonos la oportunidad de soñar y de pensar distinto”, comentó.

“Yo los invito a todos a soñar con este océano azul y si con esto somos capaces de construir muchos empleos para las dos naciones y mucho progreso, yo me sentiré feliz de ser parte de esta gran revolución que es la patria milagro”, complementó.