Gobernador Andrés Julián Rendón contó en vivo la promesa que Petro hizo y que no cumplió: “Jodió hasta el final”

Andrés Julián Rendón, gobernador del departamento de Antioquia, habló en El Debate de SEMANA acerca de las diferencias que ha encontrado hasta el momento entre las administraciones del presidente Abelardo De La Espriella y la del expresidente Gustavo Petro.

El mandatario aseguró que se ha dado un “cambio radical” debido a que recibieron mucho “látigo” del gobierno anterior. De hecho, esto se vio reflejado en la comunicación que él pudo mantener con Petro, ya que solo lograron hablar en tres oportunidades.

“Con él no se hablaba porque arrancaba con esa diatribas que se echaba por X, pero en persona era más tedioso tener que aguantarse eso”, manifestó.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

La primera vez fue antes de que los gobernadores se posesionaran. La segunda en marzo de 2024 en el municipio de Apartadó y allí el entonces jefe de Estado les comunicó que no iba a poner el dinero para el proyecto del Túnel del Toyo.

“Reconstrucción por impuestos”: la audaz propuesta de Federico Gutiérrez y Andrés Julián Rendón a Abelardo De La Espriella

Según dijo en esa oportunidad, esta decisión se tomó debido a que la plata iba a ir dirigida al acueducto para que las personas del Urabá antioqueño tuvieran agua potable, una promesa que hizo. Sin embargo, de acuerdo con Rendón, no apoyó ninguno de los dos proyectos.

“A nosotros con el alcalde de Medellín nos tocó honrar la obligación de la Nación, poner dinero adicional. (...) Nos tocó a nosotros diseñar el acueducto y como lo he dicho: así nos toque vender los muebles de la Gobernación, lo hago para hacer el acueducto de Urabá porque él no cumplió con algo que le prometió a la gente”, señaló.

La tercera oportunidad en la se vieron fue en una convocatoria para los gobernadores y allí nuevamente, según el relato, Petro comenzó a criticar las supuestas vías para los ricos en Antioquia.

Gustavo Petro, expresidente de Colombia Foto: PRESIDENCIA

Ante esto, el mandatario departamental se “fastidio” y levantó la mano para aclararle la situación. “Yo le dije: ‘No tiene ningún sentido lo que usted está diciendo, cuando quiera vamos y sobrevolamos las obras para que usted vea que están en la profundidad del Urabá antioqueño’”, contó.

Andrés Julián Rendón solicitó al Gobierno entrante entregar a Antioquia las vías que quedaron en manos de Invías

Además, le pidió hacer un acuerdo: que desde el Gobierno no se pusiera la plata, pero se dejara que la Gobernación se hiciera cargo de las obras, a lo que el entonces máximo mandatario dio luz verde.

“Ahí fue cuando nos entregaron los contratos que tenía la Nación en el Túnel del Toyo y pudimos hacer la obra, (...) pero jodió hasta el final porque los equipos electromecánicos que eran tan importantes para que la vía pudiera estar en funcionamiento estaban a cargo de él, pero no lo quiso instalar”, comentó.

Rendón explicó que una vez el presidente Abelardo De La Espriella se posesionó, la situación se destrabó y se ha podido seguir adelante con el proyecto. “Hablé tres veces con Petro, mientras que ya perdí la cuenta de las veces que hablé con Abelardo en dos semanas que lleva en el gobierno”, dijo.

“Fue un cambio radical y positivo para Antioquia y para todas las regiones, miren por ejemplo cómo el gobierno ha encarado la emergencia haciendo presencia, enfrentando los problemas y llevando soluciones”, complementó.