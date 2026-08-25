“Calarcá le tenía la cola pisada a Petro”: Andrés Julián Rendón cuenta historia tras libertad del criminal pese a ser capturado en flagrancia

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, habló con SEMANA. Durante la entrevista, aseguró que “alias Calarcá le tenía la cola pisada a Petro”.

Con la frase, Rendón se refería al supuesto trato preferencial que el expresidente Gustavo Petro tuvo con Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá.

El 23 de julio de 2024, el Ejército Nacional detuvo en Anorí (Antioquia) una caravana de vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la que se movilizaba este criminal y, para sorpresa del país, fue dejado en libertad bajo el argumento de que era gestor de paz del gobierno del entonces presidente Petro. En los vehículos de la UNP transportaban armas, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y, contra todo pronóstico.

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Hoy en día es prófugo y tiene toda suerte de procesos legales pendientes ante la justicia, incluyendo homicidios colectivos, masacres y reclutamiento de menores de edad.

Vea la entrevista completa con Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia:

“Alias Calarcá le tenía la cola pisada a Petro, porque cómo más explica usted que un bandido que había sido capturado en julio del 2024 por el Ejército, en este departamento, ordenan liberarlo. Enseguida sacan del Ejército al comandante de la Séptima División de entonces, el general Juan Carlos Fajardo, que hoy tenemos el honor de contarlo entre nuestros compañeros, porque le digo una cosa también. El general Fajardo es de los pocos oficiales que prefirieron el honor a la genuflexión. Y ese general salió con honor y con dignidad del Ejército Nacional. Hoy trabaja con nosotros, pero lo sacaron por haber hecho el operativo. Y entonces ese día, en ese operativo, ese general había desmantelado toda la estructura que llaman dizque Bloques y Frentes, que es la que regenta Calarcá”, aseguró el gobernador Rendón.

“Los había capturado a todos en un solo operativo ahí saliendo de Barbosa, que es un municipio del norte del Valle de Aburrá. Luego, el gobierno americano, después de que derribaron el helicóptero donde murieron 13 policías, ofrece una recompensa de 5 millones de dólares, nunca le activan la orden de captura. Entonces nunca se vio una disposición, una orden directa de enfrentar a este criminal. Enfrentaron el frente 18, valga la redundancia, cuando se pasó para donde Mordisco. Cuando pertenecía a Calarcá no lo tocaban ni con el pétalo de una rosa, como no tocaban tampoco al 36. Por eso celebramos que este gobierno sí esté combatiendo al frente 36″, agregó.

De acuerdo con el gobernador de Antioquia, él tiene información sensible respecto al trasfondo del operativo en el que fue detenido Calarcá para luego ser liberado. “En la Fiscalía hay muy buena información de por qué yo digo que Calarcá le tenía la cola a Petro. Yo sé que hay muy buena información porque sé que el día que lo capturaron, de haberse mantenido en firme esas capturas, el mucho el daño que se le hubiera evitado al país; ahí se le recogió todo tipo de información que está en manos de las autoridades y que sé que es información muy importante”, aseguró.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, el 25 de agosto de 2026, en Medellín Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Al consultarle si el material incautado a alias Calarcá compromete al gobierno del entonces presidente Petro, el gobernador respondió: “Es lo que yo he podido conocer, sin ninguna profundidad, pero lo que me han mencionado que existe allí ya es suficientemente grave y da indicios de por qué nosotros hemos dicho que este bandido le tenía la cola pisada a Petro”, agregó el gobernador de Antioquia durante la entrevista con SEMANA.