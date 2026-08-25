¿Recibió una fotomulta en Bogotá? Guía para consultar y conocer los casos de apelación

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, ha comenzado la operación de nuevas cámaras de fotomultas.

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Estos dispositivos serán instalados en distintos corredores, con el objetivo de reducir casos de siniestros viales, así como fomentar una mejor seguridad vial por parte de los conductores de la ciudad.

Los puntos que fueron escogidos con base en un análisis realizado por la entidad son las avenidas Las Américas, NQS y El Dorado. Cada una de ellas registra altos casos de siniestralidad, exceso de velocidad y demás conductas de riesgo.

Los dispositivos de fotodetección buscan identificar infracciones de tránsito relacionadas con el exceso de velocidad y otras conductas de riesgo. Foto: Secretaría de Movilidad - API

Asimismo, estos sectores cuentan con una alta aglomeración de personas, debido a la presencia de instituciones educativas, hospitales y otras infraestructuras.

Las zonas que van a tener la implementación de las cámaras son las siguientes:

Av. NQS - Calle 9 (Norte-Sur)

Av. NQS - Calle 9 (Sur-Norte)

Av. NQS - Calle 47A (Norte-Sur)

Av. NQS - Calle 47A (Sur-Norte)

Av. El Dorado - Carrera 17 (Este-Oeste)

Av. El Dorado - Carrera 25 (Oeste-Este)

Av. Las Américas - Carrera 58 (Este-Oeste)

Av. Las Américas - Carrera 58 (Oeste-Este)

“El propósito es claro, salvar vidas, y el exceso de velocidad es el principal causante de muertes en la vía. Estaremos informando oportunamente a la ciudadanía sobre la etapa pedagógica y también la etapa sancionatoria de esta medida en la ciudad”, comentó la secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz.

Son por estas razones que las entidades y autoridades de tránsito le hacen un llamado a los ciudadanos de respetar las normas que se encuentran establecidas en la ley.

No obstante, existen usuarios que no saben que han recibido una multa que hace tiempo fue registrada por una de las cámaras de fotomultas. Debido a esto, no conocen cuál es el procedimiento que se debe realizar para hacer el pago o incluso apelar.

¿Cómo revisar si un conductor tiene una multa?

La Secretaría Distrital de Movilidad ha informado que, para conocer si un ciudadano debe alguna obligación financiera vinculada con un vehículo, tiene que ingresar a la página web oficial de la entidad o a la plataforma Mi Movilidad a un clic.

Los dispositivos de fotodetección buscan identificar infracciones de tránsito relacionadas con el exceso de velocidad y otras conductas de riesgo. Foto: Cámara de fotodetección: José Luis Guzman / El País - Fotomulta: cortesía a El País

A partir de allí, el usuario tendrá que dirigirse al apartado de consulta y pago de comparendo, en donde se le será solicitada una serie de documentos, entre ellos el número de cédula del ciudadano, así como la placa del coche.

Tras colocar estos datos, el usuario podrá verificar si dentro del sistema de la ciudad debe alguna multa de tránsito.

¿Cómo apelar la multa?

En caso de que el ciudadano no esté de acuerdo con la multa impartida, está en su derecho de apelar, sustentando sus motivos. Para ello, cuenta con unos días hábiles para realizar esta acción.

De acuerdo con la Ventanilla Única de Servicios, la clase de comparendo que fue impuesta deriva en distintos días hábiles:

Comparendos en vía pública : 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la imposición.

: 5 días hábiles siguientes, contados a partir de la imposición. Comparendos por medios electrónicos: 11 días hábiles siguientes, contados a partir de la notificación.

Los ciudadanos que no estén de acuerdo con un comparendo pueden solicitar la impugnación dentro de los plazos establecidos. Foto: Guillermo Torres

Ya a partir de allí el usuario tendrá que seguir una serie de pasos para llevar a cabo la apelación. Para esto, tendrá que ingresar a la página de la Secretaría de Movilidad o la de VUS y realizar las siguientes acciones: