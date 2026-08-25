La industria musical está de luto, luego de que confirmara una triste noticia relacionada con la muerte de una famosa celebridad internacional.

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Dolly Parton, una de las figuras más emblemáticas de la música country, murió este martes 25 de agosto a los 80 años. Fue conocida por éxitos como Islands in the Stream y Jolene.

La artista estadounidense logró trascender las fronteras de ese género y alcanzó una amplia popularidad en el pop, además de desarrollar una reconocida carrera como actriz en producciones de cine y televisión.

Dolly Parton tuvo una exitosa carrera artística de más de 50 años. Foto: Redes sociales

Su carrera de más de cinco décadas como cantante, compositora, actriz, productora, escritora, empresaria y filántropa le dejó premios Grammy, nominaciones al Globo y al Emmy, así como grandes satisfacciones personales por su ayuda a causas sociales. Ocupó el sexto puesto en el ranking de los artistas más poderosos de 2020 con un patrimonio de $ 500 millones de dólares.

En 2022 entró al Salón de la Fama del Rock; un ecléctico grupo de nuevos integrantes de este selecto club incluye al rapero Eminem, al cantante y actor Harry Belafonte, a la rockera Pat Benatar, a la banda británica Duran Duran y al cantante, compositor y productor Lionel Richie, entre otros.

Dolly Parton, famosa cantante y leyenda artística mundial. Foto: Getty Images via AFP

En 2023 cantó con los últimos Beatles vivos Let it Be en un álbum suyo.

La estrella de películas como Nine to Five (Cómo eliminar a su jefe) y Miss simpatía 2, y de series como Cher... Special, Hannah Montana, entre muchas más producciones, es famosa, no solo por su talento, sino por su gran corazón.

Dolly Parton y Miley Cyrus cantaron en la entrega 61 de los Premios Grammy en 2019. Foto: Getty Images

A medida que avanzaba la pandemia por coronavirus, se empezó a preocupar por encontrar una solución. En una noche de desvelo se dijo: “Tengo que hacer algo para tratar de ayudar a encontrar una vacuna”.

La noticia de su muerte este 25 de agosto de 2026 fue comunicada a través de la cuenta oficial de Instagram de la cantante. Bryan Seaver, sobrino de Parton, fue el encargado de compartir un video en representación de la familia.

La celebridad habría muerto en Nashville, según la prensa internacional. Se desconoce por ahora el motivo de la muerte de la cantante, quien cautivó con su faceta actoral, su música y su aparición en proyectos como Hannah Montana, de Disney Channel.

Medios como TMZ y Variety confirmaron también la noticia, basándose en el contenido que la familia compartió. Las reacciones no se han hecho esperar, precisamente por lo icónica que fue la artista.

El año pasado, la salud de la intérprete generó preocupación entre sus seguidores. En septiembre de 2025, Parton anunció que tendría que cancelar seis presentaciones programadas para diciembre en el Caesars Palace de Las Vegas.

Aquellos conciertos habían sido anunciados como un esperado regreso de la cantante a los escenarios. Sin embargo, sus problemas de salud llevaron a modificar los planes y marcaron una etapa distinta en la trayectoria de una artista que durante décadas se mantuvo como una de las grandes referentes de la música estadounidense.

Más adelante, en octubre de 2025, ante los rumores, Parton rompió el silencio. “No estoy muerta aún”, dijo. “Hoy es 8 de octubre, obviamente estoy aquí grabando comerciales para el Grand Ole Opry (escenario de conciertos en Nashville) y por eso estoy vestida como una chica del oeste”, dijo con buen semblante. Remató: “Quería tranquilizar a todo el mundo. Quiero que sepan que estoy bien (...) No estoy muriendo”.

“Como he compartido en mensajes de vídeo a lo largo del último año, estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que simplemente no presté atención cuando cuidaba de Carl”, dijo a People, hablando de la muerte de su marido.