Karol G es una de las artistas colombianas más influyentes de la industria; sus canciones han conquistado al público, como las de su más reciente álbum Tropicoqueta, del cual se espera realice una gira mundial el próximo año.

Además, no solo se ha destacado por su talento, sino también por su carismática personalidad, con la que ha conquistado miles de corazones y ha logrado conectar con sus seguidores.

Karol G conmovió con tiernas publicaciones

En varias ocasiones, la cantante paisa ha demostrado el amor y agradecimiento que tiene por su familia, por lo que en su más reciente publicación, subió una ráfaga de imágenes y videos de ellos de hace unos años y las acompañó de un emotivo mensaje.

“Miren, pues, la belleza divina de mi mamá y lo cool y coqueto de mi papá… Soy la mezcla perfecta de los dos. Mis hermanas, que siempre han sido mi adoración (aunque peleábamos todo el tiempo pa’ esos tiempos), y mi abuelita Teresa, la reina de este TBT”, escribió en la primera parte.

En las fotografías se observa a los papás de Karol G cuando eran jóvenes, a la artista disfrutando de momentos familiares, disfrazada de Blanca Nieves junto a sus dos hermanas y con su abuela —quien falleció este año y a quien sigue extrañando—.

También aprovechó para recordar la manera en que antes se tomaban las fotos, pues era común tenerlas impresas y guardarlas en un álbum, una costumbre que hoy en día es poco usual debido al desarrollo tecnológico.

“Desde que se fue al cielo, en vez de acostumbrarme a su ausencia, cada día la extraño más… ¿Les pasa a ustedes también con sus abuelitos que ya no están? Nada como el privilegio que tuvimos en mi generación, cuando todavía nos tomaban fotos en rollo para poder hacer álbumes físicos y morirse de la risa después, un domingo, reunida toda la familia”, agregó.

Con lo dicho, la cantante sorprendió al contar que es una tradición que conservan en su casa y que, aunque no lo hacen el último día de la semana, sí es una forma de recordar algunos instantes que vivieron hace años.

Por último, confesó que la canción de Roberto Carlos que puso de fondo la solían cantar sus tíos y su papá cuando compartían en familia, y dejó el siguiente mensaje: “Disfruten mucho la familia, que es lo más sagrado y valioso que tenemos, y vaya las alegrías que te dan los recuerdos de esos momentos”.