“Si no fuera futbolista, me habría gustado ser músico”: la inesperada confesión de Luis Díaz a Ryan Castro

A pocos días del esperado debut de la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, las dos industrias culturales más potentes del país, el fútbol y la música, volvieron a cruzarse.

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El extremo de la Tricolor, Luis Díaz, y el cantante de música urbana, Ryan Castro, protagonizaron un extenso diálogo en la edición especial de Billboard Colombia para la Global World Cup Series.

En el encuentro, que tuvo lugar durante la concentración del equipo en Orlando, Florida, ambos compartieron sus experiencias de vida, analizaron el impacto de sus carreras y revelaron detalles inéditos sobre su colaboración en el éxito musical de la Copa América 2024.

El diálogo entre ambos referentes nacionales no solo se centró en la actualidad profesional, sino que sirvió para trazar un paralelismo entre sus orígenes populares y el éxito internacional que hoy experimentan. De acuerdo con las declaraciones publicadas por el citado medio de comunicación, tanto Díaz como Castro recordaron las dificultades económicas y de infraestructura que marcaron sus respectivas infancias.

@billboard.colombia @RYAN CASTRO y @Luis Díaz 🇨🇴 And the real combination Lucho Díaz, Ryan Castro el Cantante del Ghetto ¡Plo, Plo, Plo, Plo! Sentados frente a frente para entrevistarse como protagonistas de la edición Billboard Global World Cup Series para representar a Colombia en este formato editorial para la Copa del Mundo 2026 como dos superestrellas de los estadios, hablaron sobre las pasiones que los unen, la música, el fútbol y el Ghetto ¿Qué tal soñaría un nuevo hit entre Ryan y Lucho después del éxito de "EL RITMO QUE NOS UNE"? ♬ sonido original - Billboard CO

Por un lado, el futbolista evocó sus primeros años en Barrancas, La Guajira, donde jugaba descalzo en canchas de arena en medio de un entorno fuertemente influenciado por la música vallenata. Por el otro, el artista antioqueño recordó su crecimiento en el barrio Pedregal de Medellín, donde combinaba su sueño musical con diversos empleos informales, incluyendo una etapa como mesero en Curazao antes de consolidarse en la escena urbana.

Uno de los puntos más llamativos de la conversación se dio cuando Castro le preguntó al atacante si le habría gustado dedicarse a otra profesión en caso de no haber sido futbolista profesional. Ante el interrogante, el jugador del Bayern Múnich reveló una inclinación artística heredada de su entorno familiar.

“Sí, me hubiera gustado ser músico. Mi familia es muy musical. Mira que mi papá anda por ahí cantando también… Una vez cuando estaba pequeño toqué el acordeón”, confesó Díaz, aclarando que debido a su corta edad no conserva recuerdos puntuales, aunque mantiene el interés por aprender a tocar la batería en el futuro.

Asimismo, al ser consultados sobre la preparación mental previa a sus respectivas presentaciones, los protagonistas evidenciaron una marcada confluencia de géneros. Díaz explicó que géneros urbanos como el reguetón y el trap son indispensables en su lista de reproducción antes de saltar a la cancha.

No obstante, subrayó que cuando se encuentra en el territorio europeo y experimenta nostalgia por su país, acude de inmediato al vallenato clásico como mecanismo de conexión cultural. En contraste, Ryan Castro sorprendió al futbolista al confesar que para concentrarse antes de un concierto prefiere baladas tradicionales de artistas como Rocío Dúrcal, Ana Gabriel o la música ranchera de Vicente Fernández.

Un eje fundamental del encuentro fue el balance sobre El ritmo que nos une, la pieza que sirvió como himno oficial del combinado nacional durante la Copa América de 2024. Según explicaron ambos creadores, el éxito comercial y la apropiación popular del tema radicaron en la espontaneidad.

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Según las declaraciones del cantante urbano, la mezcla de ritmos autóctonos como la cumbia y el rap, sumada a la destacada participación deportiva del equipo, permitieron que la canción lograra trascender. Ambos coincidieron en que el tema mantiene vigencia de cara a la cita mundialista que iniciará en los próximos días.

La Selección Colombia tiene programado su debut oficial en la Copa del Mundo el próximo 18 de junio frente a Uzbekistán en el Estadio Ciudad de México.

Luis Díaz concluyó la charla manifestando la responsabilidad que asume el plantel y su deseo personal de consolidar su primer torneo mundialista como el referente principal de la escuadra dirigida por Néstor Lorenzo.