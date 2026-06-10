Creadora de contenido colombiana denunció que estuvo a punto de ser arrestada en Suiza: “Me sentí como una criminal”

La creadora de contenido colombiana Andrea Rodríguez, reconocida en redes sociales como Andrea’s Book, relató a través de su cuenta de Tiktok los detalles de un confuso operativo de tránsito en el que se vio involucrada en Suiza.

Según la influenciadora radicada en el país europeo, la situación derivó en una lectura de derechos, pruebas toxicológicas y momentos de alta tensión mientras viajaba acompañada por su madre y su hijo lactante.

Tahiana Bueno confiesa que intentó quitarse la vida tras su inesperada salida de ‘Sábados Felices’

De acuerdo con el testimonio compartido por Rodríguez con sus seguidores, los hechos ocurrieron alrededor de las 8:00 p. m. en una autopista suiza, en momentos en que regresaba de visitar a una amiga. La creadora digital explicó que un vehículo particular, sin logotipos oficiales visibles, comenzó a realizar maniobras inusuales frente a su automóvil.

“Se me mete un carro superfeo, de la nada, y empezó a manejar como que no me dejaba que lo pasara (...). Yo me asusté horrible”, manifestó la colombiana.

Rodríguez añadió que, aunque el vehículo activó un letrero digital con la frase “Follow me” (Sígame), inicialmente decidió no acatar la instrucción por temor a que se tratara de un intento de hurto o una situación de inseguridad, debido a la ausencia de elementos que identificaran a los ocupantes como agentes del orden.

La situación cambió cuando los tripulantes del automóvil hicieron señales desde las ventanas y encendieron una sirena, momento en el que la ciudadana colombiana procedió a detener la marcha.

Según su relato, una oficial de policía se aproximó al vehículo manteniendo una actitud severa y restrictiva, procediendo a fotografiar su rostro sin ofrecer explicaciones inmediatas sobre el motivo de la interrupción del viaje.

Posteriormente, el vehículo de Rodríguez fue escoltado hacia una zona segura donde se llevó a cabo una verificación detallada de documentos tanto de la conductora como de su madre. Fue en ese punto donde las autoridades locales le notificaron la razón de la detención: transitar a una velocidad inferior al límite dinámico aconsejable para el carril por el que circulaba.

“Lo que estaba pasando es que yo iba manejando más lento de lo que debería en la autopista. (...) Yo estaba más o menos a cien kilómetros por hora y la autopista es de ciento veinte”, detalló la creadora de contenido, quien domina cinco idiomas y se dedica a compartir contenido enfocado en la adaptación de los migrantes latinoamericanos en Suiza, el emprendimiento y la maternidad.

El procedimiento policial incluyó la aplicación de pruebas físicas de coordinación, exámenes neurológicos y un test de alcoholemia y sustancias psicoactivas. Rodríguez señaló que el nivel de rigurosidad de los agentes se incrementó luego de que ella negara rotundamente haber consumido estupefacientes en alguna ocasión.

Humorista de ‘Sábados Felices’ enfrenta denuncia: su expareja lo acusa de presunto maltrato durante su embarazo

“Me dice: ‘Usted sabe que si me está diciendo mentiras, me la puedo llevar conmigo. Tiene derecho a un abogado, tiene derecho a quedarse en silencio, tiene derecho a un traductor’”, recordó la colombiana sobre la advertencia formulada por la oficial a cargo del operativo. Tras aproximadamente ocho minutos de espera, los resultados de los exámenes toxicológicos resultaron negativos, permitiendo que la influenciadora y sus familiares continuaran su trayecto sin enfrentar arrestos ni cargos judiciales adicionales.

A pesar de que el incidente no pasó a mayores términos legales, Rodríguez expresó su inconformidad con el trato recibido por parte de las autoridades suizas, argumentando que las medidas resultaron desproporcionadas para la importancia de la infracción de tránsito cometida. “Yo entiendo que me multen (...), pero el hecho de haberme hecho sentir como una criminal, eso es lo que debería ser ilegal”, concluyó.