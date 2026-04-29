A través de redes sociales, se viralizó un video que registra un altercado entre agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá y dos ciudadanos en la localidad de Puente Aranda.

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Al principio, se pensó que era un video de broma debido a la gran cantidad de memes en la publicación original. Sin embargo, en realidad, el video es una denuncia formal de Cristian David Rengifo Valencia, quien dice que él y su hermano fueron sometidos a un procedimiento injusto.

El incidente habría ocurrido la mañana del martes 14 de abril, cuando los hermanos Rengifo Valencia estaban en un parque local paseando a su mascota.

El denunciante cuenta que un subintendente y un patrullero se acercaron para hacer un chequeo de rutina. Durante la inspección, las autoridades hallaron en posesión de Juan Sebastián Rengifo lo que los ciudadanos definieron como una dosis mínima personal.

La controversia por la dosis mínima

El centro del conflicto comenzó cuando los policías decidieron poner una multa. Rengifo dijo que ellos intentaron aclarar que tener esa cantidad es legal en el país y que no estaban consumiendo en un lugar público.

Imágenes del hecho compartidas por la presunta víctima. Foto: @cristhiamrengifo

Sin embargo, la respuesta oficial fue diferente: “El funcionario manifestó que en el Código de Policía no existe la dosis mínima y que, por tal motivo, debía realizar el comparendo”, afirmó el joven.

Después del primer incidente, los policías se fueron, pero la situación no acabó ahí. Cristian Rengifo, que trabaja como gestor en la Secretaría de Gobierno, estuvo en el lugar esperando un transporte para ir a su trabajo en el Colegio Mayor de Cundinamarca.

En ese momento, fue detenido por otra patrulla para un nuevo registro. “Mi hermano observa que nuevamente me estaban requisando, decide grabar el procedimiento y manifiesta que esto parecía una estigmatización”, relató el presunto afectado.

La respuesta de las autoridades

Ante estas acusaciones, SEMANA habló con fuentes de la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes dieron su versión de los eventos.

Según la institución, el procedimiento tuvo lugar en la calle 4b con carrera 39b, frente a un conjunto residencial. La autoridad sostiene que el abordaje se realizó bajo la sospecha de consumo de sustancias estupefacientes en vía pública.

La Fuerza Pública explicó el traslado de los ciudadanos por su comportamiento durante el operativo. “Dos personas son conducidas al Centro de Traslado por Protección (CTP) por alto grado de exaltación”, confirmó la fuente oficial.

También se comunicó que se aplicó el artículo 35, numeral 1, de la Ley 1801 de 2016, que se refiere a comportamientos que afectan las relaciones entre las personas y las autoridades, especialmente por no obedecer una orden de la policía.