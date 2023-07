Conductor que aparece en video de presunto abuso policial en Bogotá estaba incumpliendo la prisión domiciliaria

Justicia Penal Militar le pone la lupa a posible exceso policial de varios uniformados en Bogotá durante un procedimiento

Según Rodríguez, se evidenció que los funcionarios tenían engavetados los procesos por su falta gestión laboral. “Tenemos que verificar que la justicia sea eficiente y eficaz, y eso significa que se tomen decisiones a tiempo, que no nos demoremos demasiado, si eso no sucede, tenemos que imprimir los remedios que corresponda”, dijo.

Añadió que, “hicimos algunos estudios que nos indicaban que algunas personas no estaban conforme a las expectativas de poner en términos sus decisiones y nos tocó adoptar ese tipo de medidas de declarar insubsistentes a algunas de esas personas que no trabajaban conforme con esas expectativas”.

Frente a este aspecto, Rodríguez explicó que “eran funcionarios que no cumplían su deber de trabajar y de generar los productos que se esperan de ellos (…) venían muy poco, hay personas de las que se sabe que solo venían entre tres y cinco veces al mes a trabajar y así mismo estaban las estadísticas y los procesos, las decisiones no eran razonables, engavetados los expedientes, no se hacían las investigaciones porque los funcionarios no trabajaban como corresponden”.