Momentos de angustia vivieron conductores y pasajeros la noche de este jueves 11 de junio en el sector de Chapinerito, en la localidad de Usme, luego de que un furgón protagonizara un aparatoso accidente de tránsito que involucró varios vehículos y dejara siete personas heridas.

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De acuerdo con los reportes preliminares de las autoridades, el vehículo de carga habría perdido el control mientras transitaba por este corredor vial del sur de Bogotá y terminó impactando varios automotores.

La emergencia generó una fuerte congestión vehicular y obligó a la intervención de organismos de socorro, ambulancias y agentes de tránsito.

Videos difundidos en redes sociales muestran la magnitud del choque y los graves daños que sufrieron los vehículos involucrados. En las imágenes se observa el operativo desplegado por los equipos de emergencia para atender a los lesionados y recuperar la movilidad en la zona.

Así están los heridos

Tras el accidente, las siete personas lesionadas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales para recibir atención médica. Según se conoció, ninguno de los pacientes perdió la vida a causa del siniestro.

Una de las mayores preocupaciones tras la emergencia estuvo relacionada con una mujer que cursa un embarazo de tres meses y que resultó herida durante el choque. La paciente fue trasladada a un centro médico junto con los demás lesionados para recibir atención especializada.

Aunque el accidente dejó momentos de angustia, especialmente por la condición de la mujer embarazada, los reportes preliminares indican que los lesionados permanecen estables y continúan bajo observación médica.

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Investigan qué provocó el accidente

Mientras avanzan las investigaciones, una de las hipótesis que ha cobrado fuerza apunta a una posible falla mecánica en el vehículo de carga.

Testigos del hecho aseguraron que el furgón habría presentado problemas para detenerse antes de impactar a los demás automotores, una versión que ahora es materia de verificación por parte de las autoridades.

Los peritos deberán establecer si existió una falla en el sistema de frenos, una imprudencia al volante u otro factor que desencadenó el accidente que paralizó durante varias horas la movilidad en uno de los principales accesos al suroriente de la capital.