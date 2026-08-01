Camión se descolgó por una pendiente en Soacha y se estrelló contra una casa

Un aparatoso accidente vial ocurrió en el sector Divino Niño Bajo, en el municipio de Soacha, dejando como saldo cinco menores de edad y un adulto lesionados, según un reporte de Noticias RCN.

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De acuerdo con los primeros reportes, un camión que permanecía detenido perdió estabilidad y descendió sin control, estrellándose contra una vivienda del sector.

Como consecuencia del fuerte impacto, las personas que se encontraban en el lugar quedaron atrapadas bajo el vehículo.

⚠️Un camión rodó por una pendiente e impactó contra una vivienda en el sector de Divino Niño, en Soacha. El hecho dejó a cinco niños y una mujer gravemente lesionados.🔽 pic.twitter.com/fbQ4r93gpl — Noticias RCN (@NoticiasRCN) August 1, 2026

Las versiones iniciales indican que el conductor transportaba material reciclable cuando, por causas que aún son materia de investigación, el automotor comenzó a desplazarse de manera inesperada.

Aunque el conductor intentó maniobrar para evitar el incidente y retomar el control del camión, terminó colisionando contra la vivienda.

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En ese momento, cinco menores que se movilizaban junto a un adulto resultaron alcanzados por el vehículo y sufrieron diversas lesiones.

Uno de los menores lesionados fue remitido al Hospital Cardiovascular de Soacha, donde permanece bajo valoración médica.

El camión chocó directamente con la casa en Soacha. Foto: NOTICIAS RCN X/@NoticiasRCN

Su madre se encuentra a la espera de los resultados de una radiografía que permitirá establecer si será necesario practicarle una intervención quirúrgica.

Yuli Arévalo, mamá de uno de los niños afectados, relató a RCN los angustiantes momentos que vivió tras el accidente y aseguró que el panorama era desolador.

“Estaban todos en el piso, había un camión ahí, pero la verdad yo no sabía nada; los tres niños estaban muy muy mal, las piernas, no cuentan nada, había una menor de cinco años, la cual está muy grave”, dijo.

La situación más delicada la enfrenta una menor de cinco años, quien deberá ser sometida a una intervención quirúrgica en las próximas horas debido a la gravedad de las heridas que sufrió durante el accidente.

Las imágenes captadas en el sitio del accidente evidencian los graves daños que sufrió la vivienda. Foto: X/@NoticiasRCN

Como consecuencia de las lesiones, los médicos evalúan la posibilidad de amputarle uno de sus pies, según el reporte de Noticias RCN.

Las imágenes captadas en el sitio del accidente evidencian los graves daños que sufrió la vivienda, cuya fachada quedó totalmente destruida tras el fuerte impacto del vehículo.