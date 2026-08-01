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Fiscalía reveló el minuto a minuto del trágico caso de María Camila Potosí: cinco presuntos implicados

Según la investigación, los cinco procesados habrían cumplido diferentes roles en el crimen ocurrido en Cali.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

1 de agosto de 2026 a las 10:57 a. m.
Los presuntos asesinos de María Camila Potosí que fueron capturados.
Los presuntos asesinos de María Camila Potosí que fueron capturados. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

La Fiscalía General de la Nación informó sobre la judicialización de cinco personas señaladas de participar en el asesinato de María Camila Potosí, una mujer que tenía ocho meses de embarazo y cuyo crimen ocurrió el pasado 16 de julio en Cali, Valle del Cauca.

María Camila Potosí, de 21 años fue encontrada muerta el pasado 20 de julio.
Así fue recibida en el centro de detención la mujer señalada por el asesinato de María Camila Potosí

De acuerdo con la investigación, los procesados son Yulia Cecilia Angulo Escobar, Nixon Steven Mondragón Fuero, Kevin Alexi López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, quienes habrían desempeñado diferentes funciones en la planeación y ejecución del crimen.

Según la Fiscalía, Yulia Cecilia Angulo Escobar habría engañado a la víctima al fingir que también estaba embarazada para ganarse su confianza. Posteriormente, la convenció de acompañarla hasta un inmueble que previamente había conseguido, bajo el pretexto de llevarla a una panadería ubicada en el sector de Alto de Polvorines.

Las autoridades sostienen que, una vez llegaron al lugar, Nixon Steven Mondragón Fuero presuntamente atacó a María Camila Potosí con un arma cortopunzante en repetidas ocasiones, causándole la muerte. Después del homicidio, habría extraído al bebé que la víctima llevaba en su vientre.

La investigación también señala que Juan José Narváez Rodríguez habría conducido el vehículo utilizado para trasladar el cuerpo de la mujer hasta una zona rural del corregimiento de La Buitrera, donde fue abandonado.

María Camila Potosí, la última vez que se le vio con vida y los capturados por el crimen.
María Camila Potosí, la última vez que se le vio con vida y los capturados por el crimen. Foto: Foto 1: API / Foto 2: API / Foto 3: Policía

Entre tanto, Edwin García Zuluaga presuntamente vigiló el perímetro para alertar sobre la posible presencia de las autoridades, mientras que Kevin Alexi López Orozco habría coordinado la logística del crimen, por la cual, según la Fiscalía, se habría acordado un pago.

María Camila Potosí y su pareja, el papá de la bebé que no aparece.
https://www.semana.com/nacion/cali/articulo/hablo-pareja-de-maria-camila-potosi-conto-que-le-dijo-la-sospechosa-del-crimen-y-como-encontro-el-cuerpo-bastante-devastadora/202656/?fbclid=IwY2xjawTZnvZleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFqN0VwSzZzQk1iNUpBVVdLc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHmJFCGKDz8rK5kjxcSkqSDVKtm-L66qawIJiQdIrbMnYLXfL8c9W9C9tOsxZ_aem_lRTTazAZWSMuzolF1v969Q

Un fiscal especializado les imputó los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elementos materiales probatorios. Los hechos y la responsabilidad penal de los procesados continuarán siendo objeto de evaluación dentro del proceso judicial.