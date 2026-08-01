Fiscalía reveló el minuto a minuto del trágico caso de María Camila Potosí: cinco presuntos implicados

La Fiscalía General de la Nación informó sobre la judicialización de cinco personas señaladas de participar en el asesinato de María Camila Potosí, una mujer que tenía ocho meses de embarazo y cuyo crimen ocurrió el pasado 16 de julio en Cali, Valle del Cauca.

Así fue recibida en el centro de detención la mujer señalada por el asesinato de María Camila Potosí

De acuerdo con la investigación, los procesados son Yulia Cecilia Angulo Escobar, Nixon Steven Mondragón Fuero, Kevin Alexi López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga, quienes habrían desempeñado diferentes funciones en la planeación y ejecución del crimen.

Actividades investigativas desplegadas por el crimen de una mujer en estado de embarazo, ocurrido el pasado 16 de julio en Cali (Valle del Cauca), permitieron la judicialización de cinco personas que estarían implicadas en la acción delincuencial. Se trata de Yulieth Cecilia… pic.twitter.com/YJXHrcdENz — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 1, 2026

Según la Fiscalía, Yulia Cecilia Angulo Escobar habría engañado a la víctima al fingir que también estaba embarazada para ganarse su confianza. Posteriormente, la convenció de acompañarla hasta un inmueble que previamente había conseguido, bajo el pretexto de llevarla a una panadería ubicada en el sector de Alto de Polvorines.

Las autoridades sostienen que, una vez llegaron al lugar, Nixon Steven Mondragón Fuero presuntamente atacó a María Camila Potosí con un arma cortopunzante en repetidas ocasiones, causándole la muerte. Después del homicidio, habría extraído al bebé que la víctima llevaba en su vientre.

La investigación también señala que Juan José Narváez Rodríguez habría conducido el vehículo utilizado para trasladar el cuerpo de la mujer hasta una zona rural del corregimiento de La Buitrera, donde fue abandonado.

María Camila Potosí, la última vez que se le vio con vida y los capturados por el crimen. Foto: Foto 1: API / Foto 2: API / Foto 3: Policía

Entre tanto, Edwin García Zuluaga presuntamente vigiló el perímetro para alertar sobre la posible presencia de las autoridades, mientras que Kevin Alexi López Orozco habría coordinado la logística del crimen, por la cual, según la Fiscalía, se habría acordado un pago.

https://www.semana.com/nacion/cali/articulo/hablo-pareja-de-maria-camila-potosi-conto-que-le-dijo-la-sospechosa-del-crimen-y-como-encontro-el-cuerpo-bastante-devastadora/202656/?fbclid=IwY2xjawTZnvZleHRuA2FlbQIxMQBicmlkETFqN0VwSzZzQk1iNUpBVVdLc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHmJFCGKDz8rK5kjxcSkqSDVKtm-L66qawIJiQdIrbMnYLXfL8c9W9C9tOsxZ_aem_lRTTazAZWSMuzolF1v969Q

Un fiscal especializado les imputó los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elementos materiales probatorios. Los hechos y la responsabilidad penal de los procesados continuarán siendo objeto de evaluación dentro del proceso judicial.