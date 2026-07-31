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Rector de la Universidad Nacional se pronunció tras el apuñalamiento de tres estudiantes dentro de la institución

José Ismael Peña puso en conocimiento de la Fiscalía la agresión sufrida por tres jóvenes en la sede de Bogotá.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

31 de julio de 2026 a las 8:39 p. m.
José Ismael Peña y la Universidad Nacional.
José Ismael Peña y la Universidad Nacional. Foto: Semana

Tras confirmarse las lesiones con armas cortopunzantes sufridas por tres jóvenes en la sede Bogotá, el rector de la Universidad Nacional de Colombia, José Ismael Peña Reyes, emitió un pronunciamiento oficial.

La institución académica activó los protocolos administrativos y jurídicos para apoyar las indagaciones, identificar a los involucrados y proteger a los integrantes de la comunidad.

En la Universidad Nacional se están llevando a cabo reuniones para avanzar con una constituyente universitaria que estaría alineada con los planes del Gobierno.
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La administración del centro educativo formalizó la entrega de las evidencias recolectadas a las autoridades judiciales para evitar la impunidad en el caso. Peña Reyes afirmó que “los elementos recaudados ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para contribuir al avance de las investigaciones”.

Ante las movilizaciones en zonas aledañas a la Universidad Nacional, la Secretaría de Gobiernos de Bogotá autorizó la intervención por parte de la UNDMO.
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De forma paralela, la Vicerrectoría de Sede y el Programa de Protección y Convivencia iniciaron las rutas de atención integral conforme a la reglamentación interna.

Las dependencias dispusieron acompañamiento técnico para los estudiantes y trabajadores afectados por hechos de intolerancia, habilitando canales virtuales y presenciales para la recepción de denuncias.

Llamado a la denuncia y contexto de las intimidaciones

La dirección de la universidad solicitó a los estamentos universitarios utilizar las plataformas institucionales y judiciales para reportar incidentes de violencia. El rector enfatizó que guardar silencio favorece la impunidad, señalando que las denuncias pueden radicarse ante la Fiscalía o en las oficinas de Bienestar Universitario de la sede Bogotá.

En su intervención, el directivo relacionó lo sucedido con tensiones surgidas durante los procesos de participación institucional. “Pido a quienes han manifestado temor por las amenazas recibidas en el marco de la designación de decanos que no cedan ante la intimidación”, expresó Peña.

Para la alta dirección, las agresiones recientes no corresponden a eventos aislados dentro del campus. El rector de la institución advirtió que estos hechos se suman a presiones registradas durante los últimos meses, las cuales atentan contra la representación democrática, el debate de ideas y la autonomía universitaria.

Convocatoria a la defensa de la autonomía universitaria

El pronunciamiento incluyó un llamado a las autoridades nacionales y a la sociedad civil para respaldar la estabilidad del centro educativo. La rectoría insistió en que las discrepancias académicas y políticas deben tramitarse mediante la deliberación argumentada, rechazando el uso de la fuerza dentro de los predios académicos.

Al cierre de su comunicación, el directivo ratificó la orientación institucional del establecimiento de educación superior. El rector José Peña concluyó con la convocatoria “a las instituciones democráticas a proteger a la universidad para impedir que la escalada de violencia avance y para preservar el carácter plural de la institución”.