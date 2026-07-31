Rector de la Universidad Nacional se pronunció tras el apuñalamiento de tres estudiantes dentro de la institución

Tras confirmarse las lesiones con armas cortopunzantes sufridas por tres jóvenes en la sede Bogotá, el rector de la Universidad Nacional de Colombia, José Ismael Peña Reyes, emitió un pronunciamiento oficial.

La institución académica activó los protocolos administrativos y jurídicos para apoyar las indagaciones, identificar a los involucrados y proteger a los integrantes de la comunidad.

Tres jóvenes fueron apuñalados en medio de altercado dentro de la Universidad Nacional

La administración del centro educativo formalizó la entrega de las evidencias recolectadas a las autoridades judiciales para evitar la impunidad en el caso. Peña Reyes afirmó que “los elementos recaudados ya fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para contribuir al avance de las investigaciones”.

Manifestaciones en la Universidad Nacional sede Bogotá: estado actual de las vías

De forma paralela, la Vicerrectoría de Sede y el Programa de Protección y Convivencia iniciaron las rutas de atención integral conforme a la reglamentación interna.

Las dependencias dispusieron acompañamiento técnico para los estudiantes y trabajadores afectados por hechos de intolerancia, habilitando canales virtuales y presenciales para la recepción de denuncias.

Llamado a la denuncia y contexto de las intimidaciones

La dirección de la universidad solicitó a los estamentos universitarios utilizar las plataformas institucionales y judiciales para reportar incidentes de violencia. El rector enfatizó que guardar silencio favorece la impunidad, señalando que las denuncias pueden radicarse ante la Fiscalía o en las oficinas de Bienestar Universitario de la sede Bogotá.

Ante la gravedad de los recientes hechos de violencia en la Sede Bogotá, activamos de inmediato todas las acciones administrativas, jurídicas y de protección necesarias para esclarecer los hechos y dar con los responsables.



Pusimos la información en conocimiento de la… — Jose Ismael Peña Reyes (@JoseIsmaelPena) July 31, 2026

En su intervención, el directivo relacionó lo sucedido con tensiones surgidas durante los procesos de participación institucional. “Pido a quienes han manifestado temor por las amenazas recibidas en el marco de la designación de decanos que no cedan ante la intimidación”, expresó Peña.

Para la alta dirección, las agresiones recientes no corresponden a eventos aislados dentro del campus. El rector de la institución advirtió que estos hechos se suman a presiones registradas durante los últimos meses, las cuales atentan contra la representación democrática, el debate de ideas y la autonomía universitaria.

Convocatoria a la defensa de la autonomía universitaria

Tras ser agredido en la Universidad Nacional, Kevin Arrigui anunció que dejará Bogotá por seguridad y pidió denunciar a los encapuchados. “Espero que las autoridades esclarezcan los hechos y que los responsables paguen por lo que hicieron”, afirmó. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/8CLcyBrICf — Revista Semana (@RevistaSemana) August 1, 2026

El pronunciamiento incluyó un llamado a las autoridades nacionales y a la sociedad civil para respaldar la estabilidad del centro educativo. La rectoría insistió en que las discrepancias académicas y políticas deben tramitarse mediante la deliberación argumentada, rechazando el uso de la fuerza dentro de los predios académicos.

Al cierre de su comunicación, el directivo ratificó la orientación institucional del establecimiento de educación superior. El rector José Peña concluyó con la convocatoria “a las instituciones democráticas a proteger a la universidad para impedir que la escalada de violencia avance y para preservar el carácter plural de la institución”.