Manifestaciones en la Universidad Nacional sede Bogotá: estado actual de las vías

Se presentan manifestaciones en inmediaciones de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, donde hay presencia de personas encapuchadas, presuntamente que aparecieron en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y desde donde se movilizaron hacia la entrada de la calle 26, en la tarde de este viernes 31 de julio.

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La movilización avanzó hacia los corredores viales principales hasta realizar un plantón que interrumpió el paso. El bloqueo generó dificultades en la circulación de vehículos particulares y en los buses articulados del sistema de transporte masivo de la ciudad durante el periodo de mayor afluencia.

Ojo si usa la estación Universidad Nacional de TransMilenio: este cambio estará vigente por varias semanas

Sobre el inicio de las afectaciones en el corredor vial, la Secretaría de Movilidad de Bogotá informó que “la protesta generó un bloqueo en la avenida El Dorado a la altura de la carrera 33, causando interrupciones en los carriles mixtos y exclusivos en ambas direcciones”.

⏰ #TMAhora (5:51 p. m.)



📍 Troncal Calle 26 – Ciudad Universitaria



⛔️ Por protestas en la Universidad Nacional, se activan desvíos preventivos para las rutas de TransMiZonal.



🚫 Adicionalmente, se suspende temporalmente el servicio en la estación Ciudad Universitaria.



⚠️ Se… pic.twitter.com/3XZI4y0sxS — TransMilenio (@TransMilenio) July 31, 2026

Suspensión del servicio y reporte de TransMilenio

A causa de la presencia de manifestantes sobre la vía, la empresa TransMilenio debió suspender el paso de sus buses en el sector. Sobre las 5:51 de la tarde, la operación por la troncal de la avenida El Dorado quedó detenida debido a las alteraciones ajenas al servicio público.

#Reporte



• Monitoreo Universidad Nacional

📍Universidad Nacional (Teusaquillo).



Al momento, se normaliza la movilidad sobre la calle 26, tanto en los carriles mixtos como en la troncal de TransMilenio.#EnDesarrollo — Secretaría de Gobierno (@GobiernoBTA) July 31, 2026

Pese a las previsiones de congestión prolongada, el flujo vehicular se reanudó de forma paulatina en el sector. Aproximadamente media hora después del primer reporte oficial, las autoridades distritales confirmaron la apertura de la vía y el paso de los automotores en ambos sentidos.

Respecto a la recuperación de la transitabilidad en la zona afectada, la Secretaría de Movilidad de Bogotá detalló que “se normaliza la movilidad sobre la calle 26, tanto en los carriles mixtos como en la troncal del sistema TransMilenio”.

Recomendaciones del Distrito ante posibles novedades

Al cierre de la jornada de este viernes 31 de julio, la circulación vehicular por la zona de la protesta avanza de manera constante. No obstante, la administración distrital no descarta nuevas alteraciones al orden público que puedan impactar la movilidad capitalina durante las horas de la noche.

Para prevenir contratiempos en los desplazamientos urbanos, la Alcaldía Mayor recomendó a la ciudadanía consultar los canales institucionales. Las autoridades locales mantienen la difusión de boletines sobre el estado de las vías para informar a los usuarios sobre cualquier cambio imprevisto en el tráfico.