Los usuarios de la estación Universidad Nacional de TransMilenio deberán modificar temporalmente su forma de ingreso al sistema.

Desde el sábado 27 de junio y hasta el 18 de julio de 2026, el acceso sur y la taquilla ubicada en ese costado permanecerán cerrados debido a trabajos de mantenimiento programados en el puente peatonal que conecta con la estación.

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¿Qué cambia para los usuarios?

De acuerdo con TransMilenio, la medida no implica el cierre de la estación ni modificaciones en la operación de las rutas troncales.

Durante el periodo de intervención, los pasajeros deberán ingresar y salir exclusivamente por el acceso norte, mientras avanzan las obras de mantenimiento sobre la estructura peatonal.

La empresa explicó que el cierre es temporal y responde a trabajos programados para garantizar las condiciones de seguridad e infraestructura del puente que comunica el costado sur con la estación.

Una vez finalicen las obras, se restablecerá el funcionamiento habitual del acceso y de la taquilla.

TransMilenio aclaró que los servicios que habitualmente paran en la estación Universidad Nacional continuarán funcionando sin cambios durante la intervención.

La redistribución solo afecta el ingreso de los usuarios, por lo que los buses mantendrán sus recorridos y paradas habituales.

La entidad también recordó que la distribución de los servicios por vagones se mantiene disponible a través de sus canales oficiales.

TransMilenio publicó la distribución de las rutas por vagón para facilitar la planeación de los viajes durante el cierre temporal. Es decir, aunque el acceso sur esté cerrado, los usuarios seguirán encontrando los servicios organizados de la siguiente manera:

Vagón 1: rutas 4, B12, C17, F32 y H17.

Vagón 2: rutas C30, E32, G12 y G30.

Vagón 3: rutas D22, E42, G22 y G42.

Esto para que los pasajeros puedan planear con anticipación sus desplazamientos y reducir posibles demoras al momento de ingresar a la estación.

🚨 ¡Atención, comunidad usuaria de la estación U. Nacional! 🚏🟫



🔔 #TransMiTeInforma que a partir de mañana, 27 de junio y hasta el 18 de julio, se llevará a cabo el cierre temporal del acceso sur y la taquilla de esta importante estación de la troncal NQS Central, debido a… pic.twitter.com/CQ6oucJRld — TransMilenio (@TransMilenio) June 27, 2026

Mientras concluyen los trabajos de mantenimiento, TransMilenio recomendó a los usuarios planear sus desplazamientos con anticipación y utilizar el acceso norte de la estación Universidad Nacional.

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Los usuarios pueden consultar la ubicación de las rutas, planear sus viajes y recibir información sobre novedades operativas en tiempo real a través de la TransMiApp.

La intervención se extenderá hasta el 18 de julio y, según la empresa, busca garantizar mejores condiciones de seguridad y funcionamiento en el puente peatonal que conecta con este punto del sistema.