Ahora son actores: quedó en video la insólita forma en que pretendían entrar a robar una vivienda en Bogotá

Lo que parecería un escenario normal, en el que dos personas se encontraban jugando y paseando a un perro, terminó en una situación completamente contraria, ya que, gracias a las cámaras de seguridad, se logró evidenciar que los dos sujetos estarían intentando ingresar a un conjunto residencial de la localidad de Fontibón, presuntamente con la intención de hurtar una de las viviendas del lugar.

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Los capturados serían dos hombres de 32 y 23 años, quienes simulaban jugar con un perro mientras, aparentemente, iban rompiendo parte de una reja de seguridad del lugar al que intentaban ingresar. Lo que no sabían era que estaban siendo vigilados por uniformados a través del circuito de cámaras de seguridad instalado en la zona.

Inmediatamente, las autoridades que evidenciaron el hecho hicieron un llamado a la patrulla del sector, con el fin de verificar la situación. Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a uno de los presuntos implicados escondido en el segundo piso de una vivienda.

Según el reporte de las autoridades, durante el procedimiento también se pudo establecer que los daños ocasionados en la estructura tendrían un valor aproximado de 500.000 pesos. La intervención de los uniformados permitió evitar que los sospechosos continuaran con la acción que, de acuerdo con la información entregada, estaría dirigida a ingresar de manera irregular al conjunto residencial.

El otro de los hombres fue encontrado en inmediaciones de la zona. Según el informe, este sujeto estaría cumpliendo labores de ‘campanero’, una función que consiste en permanecer atento a los alrededores para advertir a la otra persona sobre la posible llegada de las autoridades o cualquier situación que pudiera poner en riesgo la acción.

De esta manera, los dos hombres fueron detenidos por los uniformados y posteriormente quedaron a disposición de la autoridad competente para adelantar el proceso correspondiente por el delito de daño en bien ajeno.

Ahora serán las autoridades judiciales las encargadas de determinar la situación de los dos implicados y establecer las responsabilidades correspondientes dentro del proceso. Mientras tanto, las autoridades continúan resaltando la importancia de los sistemas de vigilancia para identificar comportamientos sospechosos y permitir una reacción oportuna de los uniformados ante este tipo de situaciones.

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El caso también deja en evidencia cómo algunas personas pueden intentar pasar desapercibidas utilizando actividades cotidianas, como pasear una mascota, para evitar levantar sospechas mientras presuntamente realizan acciones relacionadas con hechos delictivos.

Asimismo, la Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional hicieron un llamado a la ciudanía a reportar cualquier situación que pueda poner en riesgo la seguridad de las personas. Esto lo podrán hacer a través de las diferentes líneas de atención de las autoridades.