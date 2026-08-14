Así quedó la casa de los familiares de Yina Calderón tras el fuerte terremoto en Colombia: se vino abajo

Una vivienda de la familia de Yina Calderón terminó con graves daños luego del terremoto que sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto. El estado del inmueble fue compartido por Claudia Calderón, hermana mayor de la influencer, a través de sus redes sociales.

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En el clip publicado se observa parte de la estructura afectada por el fuerte movimiento telúrico. Las imágenes dejan ver los daños que sufrió la propiedad de los familiares de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2.

Aunque Claudia decidió mostrar públicamente cómo quedó la vivienda, no entregó detalles sobre la ubicación exacta del inmueble ni explicó cuánto dinero podría representar la reparación o reconstrucción de la casa.

Familiares de Yina Calderón resultaron afectados por el terremoto en Colombia. Foto: Canal RCN 'La casa de los famosos' - Getty Images

Su publicación estuvo enfocada principalmente en dar a conocer la situación que atravesaron sus familiares y, sobre todo, en confirmar que se encontraban fuera de peligro.

La hermana de Yina confirmó que no sufrieron daños físicos después de la emergencia, siendo esto mucho más importante que las pérdidas materiales ocasionadas por el terremoto.

“Y como familia también sufrimos daños, pero nuestros primos están bien de salud”, manifestó Claudia al compartir las imágenes de la vivienda en sus redes sociales.

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La familiar de la empresaria también aprovechó la publicación para dejar una reflexión sobre las consecuencias de este tipo de emergencias y la importancia de priorizar la vida por encima de las pérdidas materiales.

“Lo material se consigue; por ahora necesitamos vida”, añadió en el mismo mensaje, dejando claro que, pese al impacto que representa para la familia la afectación de la vivienda, lo principal en medio de la emergencia es que sus seres queridos se encuentren bien.

El terremoto del 10 de agosto generó preocupación en diferentes regiones del país y dejó afectaciones en viviendas y otras estructuras.

Ante este panorama, varias familias tuvieron que enfrentar daños materiales, mientras las autoridades y organismos de emergencia atendían las zonas más afectadas.

Por ahora, Yina Calderón no ha publicado un pronunciamiento específico sobre los daños sufridos por sus familiares. Sin embargo, ha utilizado sus redes sociales para referirse a la situación que atraviesa el país y compartir contenido relacionado con las consecuencias que dejó el fuerte movimiento telúrico.