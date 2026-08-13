“Siento que no progreso”: el momento de Iván Marín en ‘MasterChef’ que conmovió a sus compañeros

El desarrollo de la competencia en MasterChef Celebrity Colombia suele demandar no solo destreza técnica en la cocina, sino también una alta carga de control emocional. El comediante e integrante del elenco Iván Marín protagonizó un episodio marcado por la frustración y la nostalgia mientras intentaba ejecutar una receta vinculada a sus recuerdos familiares.

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El reto de la jornada planteaba una consigna clara: los concursantes debían preparar un platillo inspirado en su infancia o en personas clave de sus primeros años de vida. Marín optó por rendir homenaje a su abuela elaborando arepas rellenas, una preparación que, según explicó en pantalla, representaba su único vínculo cercano con la cocina tradicional durante esa etapa.

Durante el proceso de elaboración, el comediante enfrentó dificultades técnicas con la consistencia de la masa, la cual quedó sensiblemente deshidratada y dificultó el amasado. La presión del tiempo disponible y la carga emotiva de la preparación derivaron en un bloqueo que llevó al participante al llanto.

En medio del momento de frustración, Marín expresó abiertamente las dudas sobre su desempeño en el programa: “Yo siento que no progreso; yo estudio y estudio”, manifestó el comediante en medio del reto. Asimismo, al considerar que no estaba logrando el resultado esperado con la receta dedicada a su familiar, añadió disculpas dirigidas a la memoria de su abuela por la situación atravesada en el set.

Ante el evidente colapso emocional de Marín, varios de sus compañeros de competencia acudieron a su estación para ofrecerle apoyo técnico y moral. Figuras del programa como Mariana, Martha, Gustavo ‘Tavo’ Bernate y Sebastián Vega intervinieron activamente para ayudarle a corregir la textura de la masa y continuar con la preparación.

Marín agradeció la actitud de sus compañeros en la cocina, refiriéndose a su llegada con palabras de reconocimiento: “Estoy seguro de que mi abuelita me mandó estos ángeles”, afirmó, disculpándose simultáneamente con ellos por interrumpir el flujo de trabajo de sus propias estaciones.

Por su parte, el chef y jurado Jorge Rausch visitó el puesto de trabajo del comediante para brindarle retroalimentación y ánimo, señalando que la superación de este tipo de tropiezos suele fortalecer la permanencia y actitud de los concursantes de cara a los siguientes retos de la competencia.

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Al finalizar el tiempo reglamentario del reto, los jurados acudieron a la estación de Iván Marín. Aunque los chefs exaltaron el trabajo en equipo y el gesto de camaradería demostrado por el grupo de participantes para respaldar a su compañero, tomaron una decisión con base en el reglamento del programa.

La deliberación final para la entrega del reconocimiento quedó entre los platos presentados por Martha Isabel Bolaños y Tulio ‘Tuto’ Patiño, resultando este último como el ganador de la prueba.

Con una trayectoria destacada en la comedia, el estandap y la televisión nacional, Iván Marín continúa en la competencia, reafirmando que el factor emocional constituye uno de los componentes determinantes dentro del concurso gastronómico de RCN.