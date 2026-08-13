No registra entre los grandes de Perú y goleó con seis goles a Botafogo en Copa Sudamericana: histórico

Cienciano de Cusco, un equipo que no aparece en el primer renglón de los grandes del fútbol peruano (Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal), logró una histórica hazaña que nadie esperaba y nunca se había visto en la Copa Sudamericana. El ‘Elenco Colegial’ del sureste de Perú goleó 6-1 al Botafogo de Brasil y casi que lo eliminó de la competencia.

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El ‘Escuadrón Rojo’ de Cusco se metió inmediatamente en los libros de los récords al conseguir la mayor goleada sobre un equipo brasileño en la historia de los torneos de la Conmebol. Humilló con total autoridad al equipo que dominaba las apuestas y era el favorito al triunfo en los dos juegos y el supuesto clasificado a los cuartos de final.

En los 3.400 metros de altitud de la antigua capital del imperio inca, Botafogo fue muy inferior y ahora Cienciano se ilusiona con volver a ganar la Copa Sudamericana, tal como lo hizo en la edición 2003.

Cienciano celebra la victoria ante Botafogo Foto: AFP

Nunca en la historia un equipo brasileño había sufrido seis goles en contra en los torneos continentales. Botafogo pasa como el primero en el registro. El Athletico Paranaense en dos ocasiones y el Palmeiras en una habían perdido 5-0 en Copa Libertadores.

Cienciano tumbó al Botafogo con hazaña incluida

Cienciano salió sin pensarlo dos veces en busca del arco rival y desde el pitazo inicial arrinconó a un Botafogo que no es ni la sombra del equipo que hace dos años ganó la Copa Libertadores. Antes de la pausa de hidratación del primer tiempo ya ganaba 2-0, con tantos de Matías Succar a los 18′ y Neri Bandiera a los 20′.

“Sigamos presionándolos y metiéndolos en su arco”, se le escuchó decir al DT del Cienciano, el argentino Horacio Melgarejo, en dicha pausa. Los jugadores le copiaron tal cual al entrenador y siguieron de largo.

¡¡EL TIKI-TIKI DEL EQUIPO DE MELGAREJO!! Hermosa asistencia de primera de Hohberg, para que Neri Bandiera remate cruzado y marque su doblete para el ¡¡¡5-1!!! del Cienciano ante Botafogo, por los octavos de la #Sudamericana.



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Cienciano marcó el tercer tanto, el segundo de Succar, a los 29′. Y el cuarto llegó a los 35 minutos con un bombazo desde fuera del área de Marcos Martinich. Matheus Martins descontó con un golazo de tiro libre a los 49 minutos, pero fue un espejismo ante la realidad.

Seis goles para la historia

Bandiera consiguió su doblete a los 62 minutos y Succar su triplete al 79′ para decretar el histórico 6-1. Partidazo en Cusco y lágrimas en Botagofo, que ahora deberá remontar este marcador en Río de Janeiro y así intentar meterse a los cuartos de la Copa Sudamericana.

¡¡MEDIA DOCENA E HISTÓRICA GOLEADA EN CUSCO!! El enmascarado Succar selló su HAT-TRICK con un gran cabezazo de pique al suelo y marcó el 6-1 del Cienciano ante Botafogo. En el festejo... ¡chau máscara!



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El partido de vuelta se disputará el próximo 20 de agosto en el estadio Nilton Santos en Río. Cienciano espera mantener la ventaja ante un Botafogo que intentará disimular un poco el bochorno por la histórica derrota.