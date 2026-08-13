Notificación para Richard Ríos desde Benfica: drástica decisión daría paso a revelación colombiana en el Mundial

Richard Ríos es tema en común en Benfica debido a su continuidad en el club. Cuando más firme parecía su permanencia en el gigante portugués, ahora su nombre aparece en una tentativa lista de salidas para la nueva temporada, en la que ‘Las Águilas’ de Lisboa son candidatas al título.

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Básicamente, la postura del Benfica es que sí contempla su salida, siempre y cuando exista una buena oferta en el mercado de fichajes por sus derechos deportivos. Es decir, se evalúa una eventual salida de Richard Ríos, pero solo ante una oportunidad que represente una mejora para su carrera deportiva y deje importantes ganancias al club portugués por su transferencia.

Cabe recordar que Ríos tiene un contrato vigente con Benfica hasta 2030. Hace unos días empezó a sonar con fuerza su nombre para mudarse al Newcastle de la Premier League, como sustituto de Bruno Guimarães, quien firmó en el Arsenal.

Según fuentes cercanas a su entorno, lo más factible es que su transferencia pueda darse en próximos días. Mientras tanto, Benfica se alista para la contundente determinación que estaría pronta a darse con su volante y ya miran su potencial reemplazo en el mercado de pases.

Richard Ríos, volante de Benfica Foto: Getty Images

En este escenario, la dirigencia de Benfica habría iniciado sondeos con otros jugadores, y qué mejor que el volante que sentó a Richard Ríos en el Mundial 2026 y que se convirtió en una de las revelaciones de la Selección Colombia en Norteamérica: Gustavo Puerta.

Ascenso de Richard Ríos le deja camino a Gustavo Puerta

Sin duda, la operación por Gustavo Puerta resulta atractiva para el Benfica, en un fútbol portugués acostumbrado a potenciar a los futbolistas colombianos. Con sus derechos deportivos en poder del Racing de Santander y un panorama de bajo costo para los portugueses, el volante de La Victoria, Valle del Cauca, sería el reemplazo ideal para Richard Ríos.

Gustavo Puerta, el jugador revelación de Colombia en el Mundial 2026. Foto: Getty Images

“Dedic, Trubin y Richard Ríos están en el mercado. Si se va Ríos, Gustavo Puerta, también colombiano, es el nombre elegido para entrar”, declaró el periodista Bruno Andrade de CNN Portugal.

Su fichaje se puede dar por unos 20 millones de euros, es decir, menos de lo que Benfica le pagó a Palmeiras por Richard Ríos.

Todo está servido, la notificación del Benfica sobre la mesa y solamente habría que esperar a que las ofertas que lleguen por Richard sean satisfactorias para todas las partes y así la revelación Puerta daría un salto fenomenal para su carrera.