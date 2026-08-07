¿Richard Ríos a la Premier League? Equipo histórico “acelera sus planes” para ficharlo

Richard Ríos está peleando por un puesto en el once titular de Benfica, pero empieza a escuchar versiones de un posible cambio de aires en este mercado de fichajes.

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En las últimas horas trascendió un interés desde la Premier League que cambiaría por completo su panorama. Sumado a eso, Benfica estaría abierto a escuchar ofertas para dejarlo salir si cumplen sus expectativas económicas.

“Richard Ríos está firmemente en el radar del Newcastle; según diversas fuentes, el club ha realizado un acercamiento inicial por él mientras acelera sus planes para fichar a un centrocampista central”, apuntó Football Insider desde Inglaterra.

Newcastle está buscando con urgencia un reemplazo para Bruno Guimarães, quien hace unos días fue anunciado como nuevo fichaje del Arsenal a cambio de 87 millones de euros.

El volante colombiano es una de las opciones que están sobre la mesa. “No queríamos vender a Bruno, pero es una cifra récord mundial para un jugador de su edad”, dijo Ross Wilson, director deportivo de Newcastle.

Richard Ríos, volante de Selección Colombia. Foto: Getty Images

En la lista de transferibles

Richard Ríos tiene contrato con Benfica hasta junio de 2030, lo que obliga a negociar directamente entre clubes para un hipotético acuerdo por su fichaje.

Benfica no tendría problema en escuchar las pretensiones de Newcastle o de cualquier club que esté interesado en los servicios del colombiano.

De acuerdo a las versiones publicadas por ESPN, “Benfica ahora quiere deshacerse del mediocampista colombiano”.

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“El jugador ha sido incluido en una ‘lista de transferibles’ por el club portugués, que planea vender al menos a dos jugadores para aliviar su carga financiera. El portero Trubin, el lateral Dedic y Ríos, siendo este último el jugador más valioso, aparecen como alternativas en un intento por reducir costos”, indicó el periodista Bruno Andrade en ESPN Brasil.

Aunque la cláusula de rescisión está por encima de los 100 millones de euros, Ríos podría considerarse vendido por un valor mucho menor. “El informe también reveló que el Benfica sueña con vender al exjugador del Palmeiras por al menos 40 millones de euros”, expresó el medio brasileño.

Richard Ríos está viviendo uno de los momentos determinantes de su carrera. Después de aterrizar en Europa, perdió el puesto en la Selección Colombia a manos de Gustavo Puerta y su futuro en clubes se encuentra en el limbo.

La esperanza es que retome aquel nivel competitivo que se le vio en la Copa América y lo catapultó como una pieza clave en el proceso de Néstor Lorenzo. La llegada de Marco Silva a Benfica puede marcar un antes y un después en su carrera profesional.