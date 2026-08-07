Piter Albeiro confesó lo que siente por el odio que recibe al apoyar a Abelardo De La Espriella: “Escalaron el tema”

El pasado 21 de junio, Abelardo De La Espriella fue elegido por el pueblo colombiano como el nuevo presidente de Colombia. Desde entonces, el reconocido abogado ha causado en las personas amor y odio. Sin embargo, varias figuras de la farándula nacional le han demostrado que siguen firmes en su apoyo; entre ellas está el famoso humorista y empresario Piter Albeiro.

Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

Este famoso comediante llegó a la ciudad de Cali en la noche del jueves 6 de agosto para estar presente en la posesión del nuevo mandatario, pese a las advertencias que recibió de no presentarse.

“Hoy me llamaron a decirme que eso de ir a Cali a la posesión podía ser peligroso, que por qué no lo pensaba”, escribió en su cuenta oficial de X.

A las afueras de la Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC), Piter Albeiro conversó con SEMANA, se refirió a cómo ha reaccionado a las constantes críticas por mostrarse 100 % abelardista y a cómo inició su historia de amistad, la cual lo tiene hoy apoyándolo en uno de los días más importantes de su vida.

El humorista dejó claro que siempre estará de parte del nuevo mandatario: “No del candidato, sino del gran ser humano que conocí hace muchos años en Abelardo”.

🔴 EN VIVO: hablamos con Piter Albeiro, invitado a la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.https://t.co/jLqrvWZRUP pic.twitter.com/RDLTbGGU1U — Revista Semana (@RevistaSemana) August 7, 2026

Críticas hacia Piter Albeiro por su apoyo a Abelardo De La Espriella

Además de confesar que “todo el tiempo” recibe comentarios de odio por su posición, afirmó que terminó acostumbrándose a ellos y tomándolos con la mayor calma posible.

El humorista dejó claro que la parte más compleja de la historia es que a la persona a la que más duro le ha dado esto es a su madre.

“Nunca estuvo acostumbrada a que a mí, pues que siempre he tratado de ser un tipo bien con todo el mundo, me gané MasterChef, en Colombia siempre expresiones de cariño a donde voy, y por primera vez encontrarme en las redes sociales tanto odio, tanto resentimiento a una persona o a alguien que se expresa o piensa un poco diferente, entonces sí, yo siento que de un tiempo para acá escalaron un poco el tema”, dijo.

Piter Albeiro y Abelardo De La Espriella. Foto: Instagram @piteralbeiro / SEMANA

Dejando a un lado los comentarios negativos de los detractores, Piter Albeiro afirmó que va a estar junto al presidente electo durante toda la jornada de la posesión para demostrarle su apoyo.

“Vamos a estar en todos los actos. La idea es acompañarlo. Uno juega fútbol en un equipo, sufrió los partidos, empatamos, perdimos, ganamos, pues cómo no voy a estar en la premiación ahí en el día que estamos esperando. Entonces, desearle lo mejor a Colombia porque desearle el bien al presidente es desearle el bien a todos los colombianos. Mis mejores deseos siempre”, añadió.

Amistad de Piter Albeiro y Abelardo De La Espriella

El comediante recordó los inicios de su amistad con el reconocido abogado y mencionó que ambos comparten una gran pasión: el derecho.

“Compartimos en radio cuando en su época Guillermo Díaz Salamanca me llevó a trabajar con él en un proyecto bien bonito en los 2008, 2009. Desde esa época comenzamos a compartir un cariño especial por el derecho, porque yo estudié derecho y me encantaba lo que él hacía; siempre le preguntaba de la historia”, señaló.

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Por último, dejó ver que siempre ha tenido una gran admiración por el nuevo mandatario y también un profundo agradecimiento, ya que él lo apoyó en varias oportunidades durante sus proyectos.

“Ya cuando empezamos a compartir en Miami su afición por el arte, porque tuve la oportunidad de ir a verlo a él a un concierto donde él estaba cantando ópera, yo decía: ‘Wow, qué bien lo que logra hacer un tipo como él’, y luego se puso a disposición mía para ayudarme a hacerle publicidad a mis presentaciones, fue a mi show varias veces, desde sus redes sociales, entonces cómo no acompañar a alguien que ha estado siempre del lado mío también apoyándome en mis cosas”, concluyó.