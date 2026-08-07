El caso de Daneidy Barrera Rojas, influencer más conocida en el país como Epa Colombia, sigue dando de qué hablar desde que fue recluida en prisión en enero de 2025, debido a los daños que causó a una estación de Transmilenio en 2019 en el marco del paro nacional.

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Desde que la creadora de contenido fue privada de su libertad, ha sido protagonista de varios sucesos, polémicas y cambios de defensa. Recientemente, se dio a conocer que la abogada Wendy Herrera asumió su defensa y trabajará para que Daneidy recupere su libertad.

A través de sus redes sociales, la abogada realizó una publicación. En un video, sin revelar mayor detalle de su estrategia, dijo cómo avanza el proceso de defensa de la influencer. Según ella, muchas personas le preguntan por el proceso legal de Epa Colombia.

“Muchos me preguntan: ‘¿Qué pasa con la libertad?’. Pronto lo verán, en los próximos días. Estamos haciendo las cosas bien, maratónicamente bien, porque no ha sido fácil. Es un tema muy complejo”, expresó.

En su mensaje, llamó la atención que ya tiene preparado un documento dirigido al presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, quien se posesiona hoy 7 de agosto de 2026.

“¡Estamos avanzando a paso agigantado! Daneidy Barrera Rojas @epa_colombia muy pronto en casa con tu hija y tu familia! Te libertaré. @abelardodelaespriella tengo un documento por entregarle, presidente”, escribió en la descripción de la publicación.

Según mencionó la jurista, en este documento, la misma Daneidy Barrera Rojas expresaría su intención de continuar brindando oportunidades para mujeres de diferentes regiones del país. “Vamos a construir país y voy por tu libertad, Daneidy”, concluyó.

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Varios de los seguidores de Epa Colombia aprovecharon la publicación de la abogada para dejar comentarios de apoyo hacia su proceso y su defensa: “Dios con usted y con Epa, mi abogada”; “Libertad para Daneidy Barrera, estás en las mejores manos”; “El día que salga la Epa hacemos una rumba de una semana”; “Dios permita tenga pronta libertad, de verdad que como seres humanos cometemos errores, pero es de sabios corregirlos”, expresaron.