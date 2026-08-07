La última foto de Gustavo Petro en su oficina: así se despidió de la Casa de Nariño antes de dejar la Presidencia

A pocos minutos de que Gustavo Petro dejara de ser presidente, publicó en su cuenta de X la que fue su última fotografía en la oficina presidencial de la Casa de Nariño.

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En la imagen aparece vestido completamente de blanco, con tenis, de pie, junto a la bandera de Colombia y al retrato de Simón Bolívar, símbolos que, según él, lo acompañaron durante su gobierno.

“Despedida de mi oficina donde estuve muchísimo tiempo acompañado de esa bandera y ese retrato de Bolívar”, escribió el mandatario en la publicación, que rápidamente generó miles de reacciones y comentarios en redes sociales.

El mensaje llegó en medio de la jornada de transmisión de mando al presidente electo, Abelardo De La Espriella. Durante sus últimas horas en el poder, Petro también se despidió del personal de la Casa de Nariño y aseguró que concluía una etapa de su vida pública tras cuatro años al frente del primer gobierno de izquierda en la historia reciente del país.

“Dijeron que me quedaría en este edificio y no. Aquí cumplo, lo dije desde un principio: el mandato popular se respeta y hasta aquí llegan los 11 millones que decidieron votar por mí, como mayoría nacional. Espero que nos recuerden. Hasta siempre, libertad y vida. Gracias por haberme acompañado. Viva Colombia libre”, expresó Petro en su último discurso desde la Casa de Nariño.

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La publicación se suma a los mensajes de despedida que el presidente ha compartido en los últimos días. En uno de ellos afirmó que esperaba cumplir con el mandato que recibió de los colombianos hasta el último minuto de su administración y recordó que, pese a abandonar la Casa de Nariño, continuará participando en la vida política del país desde la oposición.

La imagen, además, coincide con la salida definitiva de Petro del despacho presidencial, un lugar que, según expresó anteriormente, estuvo marcado por la presencia permanente de la bandera nacional y del retrato de Simón Bolívar, figuras que consideró representativas de su proyecto político y de su paso por la Presidencia.