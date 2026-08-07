Gustavo Petro genera revuelo por llamativo mensaje que lanzó tras salir de la Casa de Nariño: “No hay presidente para entregarle el mando”

El presidente saliente, Gustavo Petro, se despidió de la Casa de Nariño este viernes 7 de agosto, dándole paso al Gobierno de Abelardo De La Espriella.

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El mandatario dio de qué hablar con un inesperado mensaje que compartió en redes sociales, específicamente en su cuenta oficial de X. El jefe de Estado saliente se refirió a lo que en su momento se especuló sobre que no soltaría el poder tras los cuatro años de mandato.

“Dijeron que me quedaría en la Casa de Nariño y que cerraría el Congreso de la República”, expresó.

En la publicación, Petro aprovechó para tirar una pulla a De La Espriella: “Ahora dejo esa casa, y quién ha cerrado el Congreso de la República es otro y no hay presidente para entregarle el mando (sic)”.

El mensaje dio bastante de qué hablar en la red social, despertando reacciones en seguidores y detractores.