Colombia iniciará este 7 de agosto una nueva etapa política con la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de la República, luego de su triunfo en la segunda vuelta electoral del 21 de junio. En el mismo acto, José Manuel Restrepo asumirá la vicepresidencia, con lo que comenzará un nuevo periodo de gobierno.

🔴 Posesión de Abelardo De La Espriella EN VIVO: Iván Cepeda anuncia gabinete para hacer oposición al presidente electo

Aunque la ceremonia de posesión presidencial está programada para las 3:00 p. m. en la Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC), varios de los invitados ya comenzaron a arribar a la capital del Valle del Cauca. Entre ellos se encuentra el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien fue recibido en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, ubicado en Palmira y que presta servicio a Cali.

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, a su llegada a Cali. Foto: Alcaldía de Cali

A su llegada, el mandatario panameño aprovechó para felicitar a De La Espriella por asumir la Presidencia de Colombia y señaló, en nombre de su gobierno y del pueblo panameño, su disposición para fortalecer la hermandad, la cooperación y las buenas relaciones entre ambos países. Además, le deseó éxitos en el inicio de su mandato y reiteró la voluntad de trabajar de manera conjunta.

“Con suma complacencia, regreso a Colombia, hoy en un día trascendental donde asume el mando el presidente Abelardo De La Espriella. En nombre del gobierno de la República de Panamá y su pueblo, le expreso a Colombia mucha hermandad, cooperación y buena vecindad. Le deseo al presidente De La Espriella solo éxitos en el mandato que hoy inicia y estamos a su disposición para toda la cooperación que tengamos que hacer, de la cual hablaremos más tarde”, señaló José Raúl Mulino en su discurso.