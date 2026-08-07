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Federico Gutiérrez envió mensaje antes de viajar a Cali a la posesión de Abelardo De La Espriella: “Se respira un nuevo aire”

El alcalde de Medellín viajó en horas de la mañana a la capital del Valle del Cauca para la transmisión de mando.

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Redacción Semana
7 de agosto de 2026 a las 9:56 a. m.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, viajó a Cali para la posesión de Abelardo De La Espriella.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, viajó a Cali para la posesión de Abelardo De La Espriella. Foto: JUAN SEBASTIAN CRUZ

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, viajó en la mañana de este viernes, 7 de agosto, a la ciudad de Cali, para acompañar el evento de posesión del electo presidente de la República, Abelardo De La Espriella.

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Posesión presidencial de Abelardo De La Espriella

El mandatario antioqueño se pronunció antes de su viaje a la capital vallecaucana y envió un mensaje contundente de lo que viene con el cambio de mando del país, tras la llegada del gobierno de De La Espriella.

“Aquí ya rumbo a Cali a acompañar a Abelardo De La Espriella y a José Manuel Restrepo en su posesión como presidente y vicepresidente. Se respira un nuevo aire. Vamos para adelante con toda”, manifestó.

El alcalde de la capital antioqueña anunció que esta misma noche, una vez finalice la ceremonia de posesión en la Universidad Santiago de Cali, la cual está programada para las 3:00 de la tarde volverá a Medellín “a seguir trabajando”.