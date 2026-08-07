Gustavo Petro publica video con Antonella y envía mensaje: “El amor es un blindaje”

En una entrevista hecha por su hija Antonella, el presidente saliente, Gustavo Petro, habla de algunos temas muy personales de su mandato y envía un mensaje a los jóvenes.

Antonella le hace varias preguntas. Una de ellas es cuál fue el momento más feliz de su paso por la Casa de Nariño, donde están grabando esa conversación.

“Me llaman Lord Petrosky, Aureliano, a veces me dicen Gus”, dijo.

Gustavo Petro se despide del Gobierno desafiando a De La Espriella con un discurso radicalizado

Asegura que el momento más feliz pudo ser cuando abrazo al Papa Francisco y que lloró cuando este falleció.

Cuando Antonella le pregunta qué siente al saber que tanta gente lo quiere, Petro respondió: “Me siento protegido. El amor es un blindaje, es lo que permite la fuerza que he tenido”.

El presidente asegura que su consejo a los jóvenes es aprovechar el día como si fuera el último, estudiar, leer y sobre todo “ser libres. Jamás esclavos ni siervos”.