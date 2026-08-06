“Siempre voy a defender la libertad de prensa”: el mensaje de Abelardo De La Espriella a los periodistas antes de asumir la Presidencia

A pocas horas de asumir oficialmente la Presidencia de la República, Abelardo De La Espriella envió un mensaje a los periodistas que cubrirán la ceremonia de posesión y aprovechó para exponer algunos de los principios que, según dijo, marcarán el inicio de su administración.

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El mandatario aseguró que llega al poder con el propósito de trabajar por los colombianos más necesitados y afirmó que su gobierno tendrá una fuerte presencia en las regiones.

“Aquí estoy gracias al fervor del pueblo colombiano y a la bendición de Dios, precisamente para hacer lo que le conviene a los más humildes, a los más desprotegidos, a los más débiles”, expresó.

De La Espriella sostuvo que su prioridad será impulsar obras e inversión social, fortalecer la educación, generar oportunidades para los emprendedores, respaldar a las madres cabeza de familia y recuperar la seguridad en los territorios afectados por la violencia.

En ese contexto, destacó el papel que cumplen los medios de comunicación para mantener informada a la ciudadanía y afirmó que el ejercicio periodístico es indispensable para una democracia.

“La libertad periodística, esa libertad de opinión, esa libertad de prensa debe ser siempre salvaguardada, porque es una garantía constitucional. Yo siempre voy a defender la libre expresión, voy a defender la libertad de prensa”, manifestó.

No obstante, también hizo un llamado a que el ejercicio del periodismo esté sustentado en la veracidad de los hechos.

“Esa actividad periodística debe estar ligada a la verdad, a la veracidad de los hechos, porque ese es el verdadero periodismo, el que cuenta lo que ocurre con apego a la verdad. Lo otro no es periodismo”, afirmó.

El presidente electo también aprovechó su intervención para marcar distancia de la confrontación política y aseguró que su administración buscará ser evaluada por resultados concretos y no por las disputas diarias.

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“La gran política es la que se mide por litros de agua, por kilómetros de carretera, por cobertura en salud, por oportunidades para los más desprotegidos y por la presencia del Estado en todos los territorios”, señaló.

Finalmente, De La Espriella agradeció el trabajo de los periodistas presentes y reiteró su compromiso con la defensa de la libertad de prensa y la libre expresión, al asegurar que ambos principios serán una prioridad durante su gobierno.