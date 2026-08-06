Francisco Barbosa cuestiona citación a Gabriel Jaimes por el caso Uribe: “La Fiscalía no se puede prestar para realizar injusticias”

El exfiscal general Francisco Barbosa se pronunció este jueves, 6 de agosto, sobre la decisión de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia de llamar a interrogatorio a Gabriel Ramón Jaimes, quien estuvo al frente del caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando integraba la Fiscalía.

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En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, Barbosa afirmó que la actuación de Jaimes estuvo ajustada a la ley y cuestionó que ahora sea objeto de una investigación.

“Es inadmisible que un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia llame a interrogatorio al doctor Gabriel Ramón Jaimes por sus actuaciones en el caso de Álvaro Uribe Vélez”, escribió.

El exfiscal defendió el trabajo de Jaimes y sostuvo que las tesis jurídicas que presentó para solicitar la preclusión del proceso fueron, en buena medida, las mismas que posteriormente acogió el Tribunal Superior de Bogotá para absolver al exmandatario.

“El doctor Gabriel Jaimes actuó correctamente mientras conoció el caso. No se necesita estar especialmente informado para saber que sus tesis frente a la preclusión fueron, en buena medida, las que finalmente acogió el Tribunal Superior de Bogotá para absolver al expresidente Uribe”, señaló.

Barbosa también aseguró que, aún si existiera una investigación formal en contra del exfiscal, esta debería archivarse porque, a su juicio, no existe una conducta que configure el delito de prevaricato.

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“De existir una investigación en su contra, lo único que procedería es archivar las diligencias por atipicidad objetiva de la conducta. No puede haber prevaricato cuando se acierta en la interpretación del derecho”, manifestó.

En su pronunciamiento, el exfiscal recordó además que una decisión judicial previa que afectó a Jaimes fue revocada y lanzó una crítica directa al ente acusador.

“Le recuerdo a la Fiscalía, por si no se ha enterado, que una juez del circuito ya profirió una sentencia condenatoria vergonzosa que terminó siendo revocada. La Fiscalía General de la Nación no se puede prestar para realizar injusticias”, concluyó Barbosa.