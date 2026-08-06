Iván Cepeda alerta por un presunto “entrampamiento” contra él y el presidente Gustavo Petro: le pidió explicaciones a la Fiscalía

El senador Iván Cepeda lanzó una nueva alerta al asegurar que pedirá explicaciones a la Fiscalía General de la Nación sobre una información que, según dijo, recibió de una fuente que “considera confiable”.

El último llamado de Iván Cepeda previo a las manifestaciones del 7 de agosto: “No nos dejemos llevar por estrategias de miedo”

El congresista anunció que enviará un derecho de petición a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, para que le informe si existe alguna indagación adelantada por la Fiscalía, en coordinación con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), que busque vincular con el narcotráfico tanto al presidente Gustavo Petro como a él.

Cepeda planteó la inquietud bajo una pregunta que difundió en sus redes sociales: “¿Se está preparando un nuevo entrampamiento judicial contra el presidente Petro y contra mí?”. Aunque no presentó pruebas sobre la supuesta investigación, sostuvo que la información proviene de una fuente verídica.

Iván Cepeda le hace una petición a Abelardo De La Espriella para que pueda ser reconocido como presidente: “Escuche bien”

Iván Cepeda y Gustavo Petro. Foto: SEMANA / Presidencia

En su solicitud, el senador también cuestiona la eventual competencia de las autoridades para adelantar actuaciones de ese tipo contra el jefe de Estado y contra él.

El pronunciamiento se conoce en medio de un ambiente de alta tensión política y ad portas de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella.