Cancillería brindará asistencia consular en Estados Unidos a colombianos investigados por el asesinato del presidente de Haití

El Ministerio de Relaciones Exteriores se pronunció sobre el traslado de 17 ciudadanos colombianos desde Haití hacia Estados Unidos en las últimas horas, quienes estarían relacionados con el asesinato del presidente Jovenel Moïse.

Se contó que el servicio diplomático y consular ha realizado seguimiento permanente a la situación de los connacionales, “adelantando las gestiones propias de la asistencia consular a personas privadas de la libertad, entre ellas la verificación de sus condiciones de reclusión, el contacto con sus familiares y las autoridades competentes, así como las gestiones orientadas a promover el respeto de sus derechos, integridad personal y garantías judiciales”.

Militares acusados de asesinar al expresidente de Haití piden ayuda al Gobierno colombiano. Denuncian arbitrariedades

La Cancillería explicó que la administración de Abelardo De La Espriella no intervino en la decisión ni en el procedimiento que condujo al traslado de los colombianos a los Estados Unidos, “asunto que corresponde a las autoridades competentes de los países involucrados”.

También se explicó que, luego del traslado, las autoridades estadounidenses deberán determinar las eventuales responsabilidades que tendrían estas personas con el magnicidio de Moïse.

El presidente haitiano fue asesinado por mercenarios colombianos. Foto: Getty Images for Concordia Summi

“La Cancillería continuará haciendo seguimiento a la situación de los connacionales y brindará la asistencia consular que corresponda, velando por el respeto del debido proceso y condiciones adecuadas de detención, sin interferir en las decisiones de las autoridades judiciales competentes”, se concluyó en un comunicado difundido este 20 de septiembre.