Embajadora de Colombia en Haití se pronuncia sobre presuntas irregularidades en manejo de dinero en su embajada

La embajadora de Colombia en Haití, Vilma Rocío Velásquez, se pronunció frente a las acusaciones relacionadas con un supuesto faltante de US$ 500.000 en la misión diplomática.

Hasta la segunda vuelta se extendió suspensión a embajadora en Haití por posible participación indebida en política

Ante estos señalamientos, la funcionaria manifestó que presentó el caso ante la Fiscalía con el propósito de que se investiguen los hechos y se determine con claridad lo ocurrido.

La funcionaria diplomática, designada durante la administración de Gustavo Petro, señaló además que desde la Cancillería podrían haberse divulgado datos falsos o manipulados, según reporta Caracol Radio.

El 4 de diciembre de 2025, la embajadora colombiana, Vilma Rocío Velásquez Uribe, entregó sus cartas credenciales al canciller haitiano, Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste. Foto: X/@papposthaiti

Asimismo, sostuvo que no contempla abandonar su puesto y que continuará al frente de sus responsabilidades mientras responde a los cuestionamientos sobre su gestión.

El 6 de agosto, Caracol Radio dio a conocer detalles de la investigación, tras informar que la Cancillería había iniciado una serie de actuaciones internas para examinar la rendición de cuentas y el manejo de los recursos asignados a la Embajada de Colombia en Haití.

De acuerdo con la información publicada por ese medio, entre los aspectos bajo revisión figuraban algunos giros que no contarían con los respectivos soportes, así como un cheque emitido desde la cuenta destinada al funcionamiento de la misión diplomática y dirigido a una cuenta personal de Velásquez.

#PRIMICIA | Caracol Radio conoció las inconsistencias que rodean la gestión administrativa de la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Rocío Velásquez, con más de 500.000 dólares pendientes de legalización y excesos de gastos sin justificaciones.



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Vía @lausaavedran… pic.twitter.com/UVN8Ix4U5c — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 6, 2026

Ese mismo día, durante una entrevista concedida al programa 6AM de Caracol Radio, Velásquez negó haber recibido o gestionado una suma de US$ 500.000 y descartó que se hubieran presentado anomalías en la administración de los fondos de la embajada.

La diplomática aseguró que nunca ingresó una cantidad de ese monto y explicó que, aunque está a cargo de gestionar los gastos, estos se encuentran debidamente documentados. Asimismo, negó haber recibido transferencias provenientes de las cuentas de la misión.

Cabe recordar que cinco embajadores del anterior Gobierno fueron declarados insubsistentes tras no presentar su renuncia, entre ellos, se encuentra la embajadora de Haití.