Tecnología israelí permitirá mejorar el acceso al agua en comunidades rurales de Pacho, Cundinamarca

Las comunidades rurales de El Palmar y Limoncitos, en el municipio de Pacho, Cundinamarca, cuentan desde ahora con un nuevo sistema de potabilización de agua que busca mejorar el acceso al recurso en condiciones seguras para el consumo humano.

La iniciativa fue desarrollada por la Embajada de Israel en Colombia, la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo (MASHAV) y la Alcaldía de Pacho, con apoyo de KKL–Keren Kayemet LeIsrael, mediante la instalación del sistema de filtración NUFilter 2MCM, una tecnología desarrollada en Israel para el tratamiento de agua.

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De acuerdo con las entidades participantes, el proyecto beneficiará a más de 400 habitantes de las veredas El Palmar y Limoncitos, incluidos más de 90 estudiantes y docentes de dos instituciones educativas rurales de la zona.

La entrega del sistema se enmarca en la cooperación entre Colombia e Israel en materia de gestión hídrica. La embajada destacó que la experiencia israelí en el manejo eficiente del agua ha sido desarrollada durante décadas debido a las condiciones climáticas y geográficas del país, donde gran parte del territorio presenta características desérticas.

La alianza entre Israel y el municipio de Pacho permitió la instalación de tecnología de potabilización de agua. Foto: Embajada de Israel

“En Israel aprendimos, por necesidad, que el agua es vida. Durante décadas tuvimos que encontrar la manera de cuidar cada gota, purificarla, reutilizarla y llevarla a donde más se necesita. Esa experiencia se convirtió en conocimiento y tecnología, y hoy tenemos la alegría de compartirla con Colombia”, afirmó la embajadora de Israel en Colombia, Vivian Aisen.

La diplomática señaló además que el proyecto refleja los vínculos entre ambos países y busca traducir la cooperación internacional en beneficios concretos para las comunidades.

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Por su parte, el alcalde de Pacho, Carlos Díaz Sánchez, destacó el impacto social de la iniciativa y aseguró que el principal valor del proyecto radica en la mejora de la calidad de vida de las familias beneficiadas.

“Más allá de la inversión y de las cifras, el verdadero valor de este proyecto está en el impacto que tendrá en la vida de más de cuatrocientas personas y sus familias”, señaló el mandatario local.

El proyecto busca garantizar acceso a agua potable en condiciones seguras para más de 400 habitantes de zonas rurales de Pacho. Foto: Embajada de Israel

El proyecto contó además con la participación de varias entidades públicas y privadas. La Alcaldía de Pacho lideró la articulación territorial, KKL–Keren Kayemet LeIsrael aportó recursos para la financiación y Plantador Colombia estuvo a cargo de los aspectos técnicos relacionados con el traslado e instalación del sistema desarrollado por la empresa israelí NUF Filtration.

La iniciativa también recibió apoyo de la Gobernación de Cundinamarca, líderes comunitarios y representantes de la Asociación de Usuarios El Palmar–Limoncitos, quienes participarán en el cuidado y sostenibilidad del sistema.

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Según los organizadores, el objetivo es garantizar que la tecnología continúe operando a largo plazo y contribuya a mejorar las condiciones de acceso al agua potable en una zona donde el recurso es fundamental para la vida cotidiana, la educación y el desarrollo rural.

Con la entrada en funcionamiento del sistema NUFilter 2MCM, las entidades involucradas señalaron que esperan fortalecer el acceso al agua segura para cientos de personas y generar nuevas oportunidades para las comunidades rurales de Cundinamarca.