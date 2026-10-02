La advertencia de Netanyahu a los autores del intento de atentado en avión: “Pagará un precio muy alto”

“Con el paso del tiempo, la situación se aclara”, dijo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre el intento de secuestro de un avión comercial con rumbo hacia Israel. “Yaniv y sus heroicos amigos evitaron una catástrofe como la del 11 de septiembre”, dijo sobre los pasajeros que evitaron el ataque.

“El terrorista, radicalizado e islamista, llegó para estrellar el avión contra otro. Ahora estamos investigando si fue enviado, y quien lo envió pagará un precio muy alto”, aseguró Netanyahu.

Todo mientras se asegura que “el equipo de investigación empezó a trabajar sobre el incidente, en coordinación con la Autoridad General de Aviación Civil y los organismos competentes” para determinar “en qué medida pudo estar vinculado a una actividad o tentativa terrorista”, informó la agencia de prensa oficial emiratí, WAM, al citar al fiscal general.

Benjamin Netanyahu e Ynav Sharir Foto: Captura de pantalla de X

El miércoles, las autoridades israelíes calificaron el incidente como un “intento de ataque terrorista yihadista”, que apuntaba sobre todo contra Emiratos y los Acuerdos de Abraham, un pacto firmado en 2020 para normalizar las relaciones entre Israel y los países árabes.

Según Netanyahu, “el copiloto que atacó al comandante de a bordo está siendo interrogado, pero esto es lo que sabemos: había sido objeto de un adoctrinamiento islamista radical”.

“Gritó: ‘Mátenme, mátenme’, de acuerdo. Así que está claro que tenía intenciones suicidas (...) Está claro que planeaba hacer estrellar el avión”, declaró en la cadena estadounidense Fox News.

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Netanyahu indicó que el copiloto era ciudadano de Omán y que su país analiza cómo fue posible que trabajase en un vuelo con destino a Israel.

“Tenemos restricciones que establecen que no se pueden tener pilotos de países que no mantengan relaciones diplomáticas con Israel. Obviamente, él logró eludir esa restricción. ¿Cómo nos aseguramos de investigar a los pilotos con anticipación?”, cuestionó Netanyahu.

Un avión de FlyDubai. Foto: AP Photo/Ohad Zwigenberg

El vuelo, un Boeing 737 operado por la compañía Flydubai, transportaba a 174 pasajeros cuando ocurrió el altercado el miércoles. Las circunstancias de la confrontación siguen bajo investigación. Según las acusaciones, el copiloto atacó al piloto, lo que desencadenó una lucha por el control de la aeronave.

Los pasajeros ayudaron a desviar el avión de Flydubai para evitar que se estrellara, permitiendo un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, había atribuido previamente al piloto y a los pasajeros del vuelo el mérito de haber evitado una catástrofe.

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Pasajeros relataron que irrumpieron en la cabina y participaron en una lucha por el control de la aeronave después de que este se precipitara repentinamente, perdiendo cerca de 5.200 metros de altitud en el lapso de un minuto, según el sitio especializado Flightradar24.

Con información de AFP.