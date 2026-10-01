¿Una base militar en Venezuela? Esto dijo Donald Trump al respecto

El presidente de EE. UU., Donald Trump, no descartó este jueves, 1.° de octubre, la posibilidad de establecer una base militar estadounidense en Venezuela o en otro país de Sudamérica, al ser consultado sobre esto por periodistas antes de abordar un avión en la Casa Blanca.

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“Estamos evaluando hacer muchas cosas”, respondió Trump cuando le preguntaron específicamente si contemplaba construir una instalación militar en territorio venezolano. La declaración no estuvo acompañada de detalles sobre posibles ubicaciones, fechas, número de efectivos o un eventual acuerdo con las autoridades venezolanas.

Trump también destacó el estado actual de la relación entre Washington y Caracas. Según sus declaraciones, Estados Unidos mantiene una relación positiva con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez y está incrementando su participación en el sector petrolero del país.

Una declaración del presidente estadounidense Donald Trump abrió nuevas preguntas sobre la presencia militar de Washington en Venezuela en el futuro. Foto: Presidencia Venezuela

“Nos estamos llevando muy bien”, afirmó el mandatario, quien agregó que Venezuela “ha sido una gran situación” y sostuvo que la población venezolana está satisfecha con la evolución reciente de la relación bilateral. También aseguró que ambos países están obteniendo beneficios económicos de los acuerdos alcanzados.

El petróleo ocupa un lugar central en esta nueva etapa. La Casa Blanca informó en septiembre que Estados Unidos alcanzó un acuerdo con Venezuela que, según la administración Trump, le otorga derechos de participación y control sobre importantes reservas petroleras venezolanas. La Casa Blanca estimó en más de 65.000 millones de barriles las reservas involucradas.

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Trump añadió este jueves que Estados Unidos comenzará a llenar sus reservas estratégicas nacionales con petróleo venezolano a bajo costo. Esta declaración se suma a los anuncios realizados durante las últimas semanas sobre una mayor integración de las compañías petroleras estadounidenses en Venezuela.

El contexto militar de la relación entre ambos países también cambió de manera significativa durante 2026. En enero, Estados Unidos realizó una operación militar en territorio venezolano que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Desde entonces, Washington ha mantenido una presencia e influencia directa en los asuntos venezolanos mientras avanza una nueva etapa de cooperación con las autoridades de Caracas.

En septiembre, durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Trump afirmó que Estados Unidos trabajaba con los dirigentes venezolanos para construir un futuro diferente y vinculó la relación bilateral con el acuerdo petrolero alcanzado entre ambos países.

La posibilidad de una base militar, sin embargo, permanece únicamente como una alternativa mencionada públicamente por Trump.

“Nos estamos llevando muy bien”, afirmó el mandatario Foto: Clodagh Kilcoyne/PA via AP

Hasta ahora, la declaración no establece que exista una decisión formal para construirla ni se han anunciado públicamente detalles sobre un proyecto concreto.

La respuesta del mandatario llega además después de su encuentro con Delcy Rodríguez en Nueva York, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas.

La relación entre Washington y Caracas atraviesa así una etapa marcada simultáneamente por cooperación económica, intereses energéticos y una nueva dimensión de seguridad.

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Por ahora, la frase de Trump deja abierta la posibilidad, pero no confirma la construcción de una base militar estadounidense en Venezuela.