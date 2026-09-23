Delcy Rodríguez habla ante la Asamblea General de la ONU: “La paz es la única salida humana”

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, intervino por primera vez en la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, siendo esta la primera vez desde 2018 que un jefe de Estado venezolano interviene en dicho escenario, cuando en dicha fecha, Nicolás Maduro fue el que intervino ante la ONU.

“La paz no es una aspiración ingenua, sino la única salida verdaderamente humana”, afirmó Delcy Rodríguez al inicio de su discurso ante la ONU, reiterando la postura de Venezuela a favor del diálogo y el rechazo a los conflictos armados en todo el mundo.

“El entendimiento y el diálogo deben triunfar sobre el conflicto. Creemos firmemente en el poder del entendimiento y el diálogo. Venezuela, que hoy sabe exactamente lo que significa sacar a sus hijos de entre los escombros, extiende su solidaridad incondicional a todos los pueblos que sufren la guerra”, aseguró la mandataria.

“Reafirmamos aquí en los términos más inequívocos que la paz, una paz justa y duradera, sustentada en la dignidad para todas las partes, no es una ambición ingenua. Más bien, es la única solución verdaderamente humana al conflicto”, dijo Rodríguez.

Rodríguez también habló del futuro energético de Venezuela. “Deseo señalar el reciente acuerdo firmado entre Estados Unidos y Venezuela como uno de los más abarcadores y significativos de todos los firmados hasta ahora. Contribuirá a garantizar el equilibrio energético del hemisferio y el bienestar de nuestra economía”, señaló.

Luego, la mandataria interina habló de las dificultades vividas en su país. “En 2026, Venezuela ha vivido dos grandes y dolorosas pruebas en su vida como nación, una derivada del estrangulamiento de su vida política interna y la confrontación agudizada con los Estados Unidos de América, otra proveniente de la fiereza de la naturaleza, el doble terremoto del 24 de junio”.

Tras su reunión del día de ayer, Rodríguez agradeció al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por la cercanía mostrada con Venezuela y los acuerdos llegados en los últimos meses, luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

“Queremos agradecer al presidente Donald Trump y a su gobierno por su disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación con Venezuela”, expresó Delcy Rodríguez en la ONU, destacando que no se registraba una reunión bilateral de alto nivel entre ambos países desde 2009.

Posteriormente, aseguró que “me complace anunciar que Venezuela ha iniciado un proceso de transición democrática para garantizar su renacimiento. Este es un proceso ordenado, institucional y verificable para construir un país más libre para todos, más próspero y más en paz consigo mismo”.

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