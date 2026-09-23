Harvey Weinstein recibe 15 años de prisión en Nueva York por delitos sexuales

El exproductor de Hollywood Harvey Weinstein fue sentenciado este miércoles a 15 años de prisión en Nueva York por la agresión sexual contra Miriam Haley, una antigua asistente de producción televisiva, ocurrida en 2006.

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La condena se produce después de una extensa batalla judicial que comenzó con su primera acusación en 2017 y ha atravesado juicios, apelaciones y nuevos procesos.

Weinstein, de 74 años, ya se encontraba encarcelado por otros delitos sexuales y deberá cumplir ahora la pena impuesta en Manhattan.

La sentencia de este miércoles representa un desenlace para un proceso que tuvo un giro en 2024, cuando el Tribunal de Apelaciones de Nueva York anuló la condena original del exproductor, de 23 años de prisión. La máxima instancia estatal determinó que durante aquel juicio se admitieron testimonios de otras mujeres sobre hechos que no formaban parte de los cargos y que ello habría perjudicado al acusado.

Harvey Weinstein, 15 años de prisión por delitos sexuales relacionado con el caso Miriam Haley Foto: Getty Images / Pool / Pool

Posteriormente, Weinstein volvió a ser juzgado en 2025. En ese proceso fue declarado nuevamente culpable por el delito sexual relacionado con Haley, mientras que fue absuelto de otro cargo relacionado con la modelo Kaja Sokola.

Asimismo, el jurado tampoco consiguió alcanzar un acuerdo sobre el caso de Jessica Mann por hechos ocurridos en 2013, cargo que regresó a los tribunales este año, sin mayores resultados debido a que el jurado quedó dividido.

El caso relacionado con Haley se remonta a un encuentro ocurrido en el apartamento de Weinstein en Nueva York. Según la acusación, el entonces poderoso productor utilizó su posición para agredir sexualmente a la mujer. Weinstein ha negado de manera reiterada haber violado o agredido sexualmente a alguna de las mujeres que lo denunciaron.

Weinstein fue una de las caras más visibles del movimiento #MeToo tras las denuncias en su contra por acoso y abuso sexual en 2017. Tras investigaciones periodísticas que revelaron las distintas acusaciones, el movimiento se convirtió en un referente de la lucha contra la violencia y el acoso sexual.

Un nuevo capítulo judicial se cerró este miércoles para el ex productor, tras una decisión que revive uno de los casos más emblemáticos del movimiento #MeToo. Foto: Foto: tomada del instagram france24_en

Además de la condena dictada en Nueva York, Weinstein enfrenta consecuencias legales en California. Allí fue condenado también por delitos sexuales y recibió una pena de 16 años.

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Con la sentencia de 15 años relacionada con el caso de Miriam Haley, Weinstein suma una nueva condena, aunque los distintos procesos en su contra aún mantienen abiertos varios frentes legales.