Presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, exalta trabajo de Abelardo De La Espriella: “Valiente y firme”

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, desde Barranquilla, la sede alterna del Gobierno nacional, exaltó el trabajo contra el narcotráfico y los criminales que adelanta su homólogo, Abelardo De La Espriella.

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La mandataria sostuvo que es clave que ataquen fuertemente el narcotráfico y el crimen transnacional, luego del encuentro bilateral sostenido entre los dos mandatarios.

“El gran trabajo, el valiente y firme trabajo que está realizando el presidente Abelardo De La Espriella no va a incidir de manera negativa en Costa Rica”, afirmó Fernández.

La presidenta costarricense dijo que su país estará muy atento con el fin de evitar que criminales lleguen desde Colombia a su país.

Aberlardo de la Espriella y Laura Fernandez Foto: x (antes twitter) Abelardo de la Espriella.

“Lo dije con el mayor ánimo en mi país antes de venir a este encuentro bilateral: que el esfuerzo que el presidente realiza en el combate del narcotráfico, esa limpieza que está realizando de Colombia, no significa que Costa Rica vaya a recibir a la basura que usted está limpiando de su patio”, expresó.

Asimismo, sostuvo que desde Costa Rica van a trabajar para frenar a los narcoterroristas que quieren enquistarse en su territorio.

“Nosotros, como pueblo costarricense, vamos a cerrar nuestras filas para hacer aún mayores esfuerzos para evitar que el flagelo del narcotráfico se posicione en Costa Rica”, agregó.

Para Fernández, esta reunión fue vital para poder establecer la ruta de cooperación bilateral y acercar a los equipos de ambos gobiernos en los temas que sean necesarios.

“He recibido acá a un presidente con el cual es posible hacer equipo, un presidente y un equipo de trabajo muy profesional y calificado que, junto a mis equipos, vamos a hacer”, señaló.

La presidenta del también sostuvo que los dos gobiernos comparten la intención de endurecer las acciones contra el crimen organizado y recuperar condiciones de seguridad para sus ciudadanos.

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“Colombia y Costa Rica dan un paso al frente para avanzar en una lucha sin cuartel. Surge como mandatarios la persecución o mano dura para que vuelva la justicia y la paz a nuestros pueblos. Una lucha sin cuartel contra el crimen transnacional y, especialmente, el narcoterrorismo que tanto daño le hace a ambas naciones”, manifestó.